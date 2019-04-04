História política da Serra é marcada por ataques e assassinatos

Recorte de jornal mostra assassinato do vereador da Serra, Jorge Caçulo, em 4 de junho de 1997 Crédito: Reprodução/A GAZETA

Em entrevistas à reportagem, lideranças políticas e representantes da sociedade civil manifestaram preocupação com o desfecho da crise que não é nova, mas ganhou contorno preocupante. Exatamente por isso veio à tona a lembrança de um período em que a classe política da Serra protagonizou brigas que escaparam do debate de ideias e descambaram até para acerto de contas à bala.

Não trata-se da longa disputa entre Audifax e Sérgio Vidigal (PDT), ex-prefeito e hoje deputado federal, que, antes amigos e agora rivais, revezam-se no comando da cidade há 24 anos.

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) e o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), que já governou a Serra, foram amigos e hoje são adversários políticos. Eles se revezam no comando da cidade há 24 anos Crédito: Fábio Vicentini

O caso mais emblemático de violência misturada à disputa de poder na cidade data de 8 junho de 1990. O então prefeito da Serra, José Maria Feu Rosa, foi assassinado, em Itabela, cidade do Sul da Bahia, com tiros à queima-roupa. Entre os acusados, justamente o então vice-prefeito, Adalto Martinelli. Ele chegou a ser condenado e recorreu da decisão. O processo acabou arquivado em 2014 pelo Judiciário baiano e Adalto não chegou a ser punido.

Presos confessam atentado contra líder comunitário na Serra Crédito: Reprodução/A GAZETA

Ao menos nove pessoas supostamente envolvidas com o assassinato acabaram também sendo mortas pelo caminho. Embora seja o caso mais conhecido, e que chocou o Estado, este não foi o único com assassinato de político na Serra.

Em junho de 1997, o então vereador Jorge Caçulo estava em um bar, no bairro Vista da Serra, tomando cerveja com o dono do estabelecimento, de quem era amigo. Dois homens em uma moto pararam em frente ao comércio e abriram fogo. Na época, pairavam sobre Caçulo suspeitas de ser o mandante do assassinato de um advogado sindical.

Outro caso de destaque foi o de Geraldo Oliveira, um antigo líder

comunitário de Central Carapina. Em abril de 1996, ele era considerado um forte pré-candidato a vereador e sofreu um atentado exatamente quando chegava para uma reunião que trataria da preparação de sua candidatura à Câmara. Ele tomou dois tiros, mas não morreu.

DESENVOLVIMENTO

A instabilidade política na Serra dos anos 1990 contrastava com o desenvolvimento da cidade. A partir dos anos 1970 e 1980, com instalação e início das atividades da CST (hoje ArcelorMittal), uma série de investimentos são atraídos para o município. Junto com a movimentação econômica, o crescimento populacional e os consequentes desafios sociais. Em 1980, eram cerca de 82,5 mil moradores. Hoje, são 507 mil, um aumento de quase sete vezes.

O cientista político Fernando Pignaton frisa que a modernização da Serra começou na gestão anterior à de José Maria Feu Rosa, com João Baptista Mota, eleito em 1982.

"A Serra era uma roça. O Mota também teve muito atrito, mas a modernidade começou com ele, com grandes projetos. Foi ele que fez o plano viário, com o Civit. No final, atrasou salários do funcionalismo e caiu em desgraça", disse.

O historiador Rafael Simões destaca que o desenvolvimento da Serra deu-se apesar da prefeitura. "Era um crescimento que vinha de fora, muito por conta da instalação da CST, que foi decisão do governo estadual articulado com o federal. O município simplesmente absorveu. A Serra era um município retardatário no desenvolvimento. A partir de então, deslanchou", destaca.

COLARINHO BRANCO

Ao pedir reforço na segurança e lançar suspeitas de atuação de crime organizado, Audifax fez os holofotes dos órgãos de fiscalização voltaram-se para a Câmara municipal. O orçamento de R$ 34,1 milhões supera o de algumas prefeituras.