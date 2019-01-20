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Governo Doria

Haroldo Rocha é convidado para cargo na secretaria de Educação de SP

Capixaba era secretário de Educação do governo do Espírito Santo até o final do ano passado

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 23:58

Publicado em 

19 jan 2019 às 23:58
O ex-secretário de Educação do Espírito Santo Haroldo Corrêa Rocha foi convidado para ser secretário-executivo de Educação do Estado de São Paulo. O convite foi feito pelo atual secretário de Educação paulista – que foi ministro da Educação no governo Michel Temer (MDB) –, Rossieli Soares, e contou com o apoio do governador João Doria (PSDB). O economista capixaba deverá ser braço direito na secretaria e ajudar na tomada de decisões.
Haroldo Corrêa Rocha, ex-secretário de Estado da Educação do ES Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES
O convite feito a Haroldo para o cargo na pasta foi confirmado neste sábado (19) pela assessoria de imprensa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ainda em relação à nomeação do capixaba, foi informado que a designação deve ser publicada na próxima semana no Diário Oficial do Estado de São Paulo, quando o ex-secretário de Educação do Espírito Santo deverá assumir o cargo.
Haroldo foi secretário de Educação capixaba entre 2007 e 2010 e voltou a assumir o cargo entre 2015 e 2018. O economista chegou a ser convidado para assumir o cargo de secretário-executivo no MEC, no ano passado, por Rossieli Soares, então ministro de Educação. Na época, Haroldo recusou o convite por uma mudança na função que desempenharia no MEC.
Procurado para comentar sobre o convite, Haroldo Rocha não atendeu às ligações da reportagem durante toda a tarde deste sábado (19).

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