Haroldo Rocha é convidado para cargo na secretaria de Educação de SP

O ex-secretário de Educação do Espírito Santo Haroldo Corrêa Rocha foi convidado para ser secretário-executivo de Educação do Estado de São Paulo. O convite foi feito pelo atual secretário de Educação paulista – que foi ministro da Educação no governo Michel Temer (MDB) –, Rossieli Soares, e contou com o apoio do governador João Doria (PSDB). O economista capixaba deverá ser braço direito na secretaria e ajudar na tomada de decisões.

Haroldo Corrêa Rocha, ex-secretário de Estado da Educação do ES Crédito: Fred Loureiro/Secom-ES

O convite feito a Haroldo para o cargo na pasta foi confirmado neste sábado (19) pela assessoria de imprensa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ainda em relação à nomeação do capixaba, foi informado que a designação deve ser publicada na próxima semana no Diário Oficial do Estado de São Paulo, quando o ex-secretário de Educação do Espírito Santo deverá assumir o cargo.

Haroldo foi secretário de Educação capixaba entre 2007 e 2010 e voltou a assumir o cargo entre 2015 e 2018. O economista chegou a ser convidado para assumir o cargo de secretário-executivo no MEC, no ano passado, por Rossieli Soares, então ministro de Educação. Na época, Haroldo recusou o convite por uma mudança na função que desempenharia no MEC.