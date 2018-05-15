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Série do Gazeta Online

Guia do eleitor: vou poder votar nas eleições 2018? Veja tira-dúvidas

Gazeta Online estreia série semanal de vídeos com tudo o que você precisa saber sobre as eleições deste ano

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 20:15
Urna eletrônica: plano é mudar equipamento para impressão de comprovante Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
Perdeu o prazo para regularizar o título de eleitor e agora não sabe se vai poder votar este ano? Está em dúvida se vai ser punido por ter perdido o prazo?
Para responder a essas e a outras dúvidas, o Gazeta Online estreia nesta terça-feira (15) o Guia do Eleitor. Em uma série de vídeos semanais os jornalistas da editoria de Política vão estar atentos ao calendário eleitoral para explicar didaticamente tudo o que você precisa saber para fazer sua escolha de forma consciente nas urnas em outubro.
Afinal, estamos a pouco menos de cinco meses da eleição: é hora de começar a pensar no futuro do Estado e do país.
ESTREIA DO GUIA DO ELEITOR

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