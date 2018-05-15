Guia do eleitor: vou poder votar nas eleições 2018? Veja tira-dúvidas

Urna eletrônica: plano é mudar equipamento para impressão de comprovante Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação

Perdeu o prazo para regularizar o título de eleitor e agora não sabe se vai poder votar este ano? Está em dúvida se vai ser punido por ter perdido o prazo?

Para responder a essas e a outras dúvidas, o Gazeta Online estreia nesta terça-feira (15) o Guia do Eleitor. Em uma série de vídeos semanais os jornalistas da editoria de Política vão estar atentos ao calendário eleitoral para explicar didaticamente tudo o que você precisa saber para fazer sua escolha de forma consciente nas urnas em outubro.

Afinal, estamos a pouco menos de cinco meses da eleição: é hora de começar a pensar no futuro do Estado e do país.