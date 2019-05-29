Guaçuí: presidente de cooperativa tem liberdade concedida

O presidente da Cooperativa de Transportes de Alegre (Coopersules), Carlos Magno da Silva, que foi preso durante a Operação Ouro Velho, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPES) em, no dia 16 deste mês, teve a liberdade concedida pela Justiça. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que fraudava licitações.

De acordo com a defesa do empresário, o juiz de Guaçuí, Bruno Fritoli, concedeu a liberdade a Carlos Magno da Silva nesta terça-feira (28). A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) confirmou que o presidente da Coopersules recebeu alvará na tarde de hoje.

Segundo a prefeitura, o membro da Comissão de Licitação, Gilmar Luzente Coutinho, também foi liberado pela Justiça de Guaçuí no final desta terça. Também receberam liberdade Edielson de Souza Rodrigues no último dia 20, mediante decisão judicial. O secretário de Educação da cidade, Vanderson Vieira, também teve um alvará de soltura expedido por motivos de saúde.