Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Guaçuí: presidente de cooperativa tem liberdade concedida

Carlos Magno da Silva foi preso durante a Operação Ouro Velho, em Guaçuí, no dia 16 deste mês. Investigação apura irregularidades em licitações

Publicado em 

28 mai 2019 às 23:02

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 23:02

Servidores foram presos acusados de integrar organização criminosa em Guaçuí Crédito: Divulgação
O presidente da Cooperativa de Transportes de Alegre (Coopersules), Carlos Magno da Silva, que foi preso durante a Operação Ouro Velho, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPES) em Guaçuí, no dia 16 deste mês, teve a liberdade concedida pela Justiça. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que fraudava licitações.
De acordo com a defesa do empresário, o juiz de Guaçuí, Bruno Fritoli, concedeu a liberdade a Carlos Magno da Silva nesta terça-feira (28). A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) confirmou que o presidente da Coopersules recebeu alvará na tarde de hoje.
Durante a operação do MPES, sete pessoas foram presas, incluindo dois secretários municipais e o presidente da Câmara de Guaçuí. Os presos durante a operação foram: o secretário de Agricultura, Edielson de Souza Rodrigues; o secretário de Educação, Vanderson Pires Vieira; o subsecretário de Finanças, Arivelton dos Santos; o presidente da Câmara Municipal, Laudelino Alves Graciano Neto (PP); Gilmar Luzente Coutinho e Jean Barbosa Souza (membros da comissão de licitação) e o presidente de uma cooperativa de transportes, Carlos Magno da Silva. Os presos foram levados para os presídios de Viana e Marataízes.
Segundo a prefeitura, o membro da Comissão de Licitação, Gilmar Luzente Coutinho, também foi liberado pela Justiça de Guaçuí no final desta terça. Também receberam liberdade Edielson de Souza Rodrigues no último dia 20, mediante decisão judicial. O secretário de Educação da cidade, Vanderson Vieira, também teve um alvará de soltura expedido por motivos de saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Guaçuí MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados