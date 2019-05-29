Guaçuí: presidente de cooperativa tem liberdade concedida

O presidente da Cooperativa de Transportes de Alegre (Coopersules), Carlos Magno da Silva, que foi preso durante a Operação Ouro Velho, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPES) em Guaçuí, no dia 16 deste mês, teve a liberdade concedida pela Justiça. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que fraudava licitações.
De acordo com a defesa do empresário, o juiz de Guaçuí, Bruno Fritoli, concedeu a liberdade a Carlos Magno da Silva nesta terça-feira (28). A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) confirmou que o presidente da Coopersules recebeu alvará na tarde de hoje.
Durante a operação do MPES, sete pessoas foram presas, incluindo dois secretários municipais e o presidente da Câmara de Guaçuí. Os presos durante a operação foram: o secretário de Agricultura, Edielson de Souza Rodrigues; o secretário de Educação, Vanderson Pires Vieira; o subsecretário de Finanças, Arivelton dos Santos; o presidente da Câmara Municipal, Laudelino Alves Graciano Neto (PP); Gilmar Luzente Coutinho e Jean Barbosa Souza (membros da comissão de licitação) e o presidente de uma cooperativa de transportes, Carlos Magno da Silva. Os presos foram levados para os presídios de Viana e Marataízes.
Segundo a prefeitura, o membro da Comissão de Licitação, Gilmar Luzente Coutinho, também foi liberado pela Justiça de Guaçuí no final desta terça. Também receberam liberdade Edielson de Souza Rodrigues no último dia 20, mediante decisão judicial. O secretário de Educação da cidade, Vanderson Vieira, também teve um alvará de soltura expedido por motivos de saúde.