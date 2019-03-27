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Vice-presidente

Governo vai levar pedrada, mas é preciso dialogar, diz Mourão

Em evento com empresários em São Paulo, vice-presidente afirmou que 'bom senso tem que sobreviver nessas horas'

Publicado em 

26 mar 2019 às 22:13

Publicado em 26 de Março de 2019 às 22:13

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, fala à imprensa. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Em um momento de enfrentamento entre Executivo e Legislativo, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta terça-feira (26), é preciso convencer o Congresso de que as pessoas "também tem obrigações, e não apenas direitos". Em meio à crise do governo e do Congresso para negociação da reforma da Previdência, Mourão pregou um "trabalho de paciência e diálogo" durante palestra a cerca de 700 empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista, e defendeu fortemente o governo.
"Temos que dialogar com eles, e não fugir ao diálogo. Vai levar pedrada? Vai, faz parte da vida política e todos aqui sabem muito bem que minha experiência política é baixíssima, mas o bom senso tem que sobreviver nessas horas".
Além disso, o vice-presidente insistiu que a população precisa confiar no governo. "Ele assumiu o governo para trazer o mais importante valor em uma relação: a confiança. Sim, as pessoas têm que ter confiança nos seus líderes, no seu governo".
PRÓXIMAS GERAÇÕES
Fazendo uma forte defesa do governo, Mourão declarou que Bolsonaro não está pensando nas próximas eleições ao propor mudanças, mas nas próximas gerações.Mourão disse que Bolsonaro não é uma ameaça à democracia, mas, um estadista. "É estadista, não está pensando nas próximas eleições, está pensando nas próximas gerações. Isso é sincero, senhoras e senhores", disse.
Na palestra, Mourão foi aplaudido quando defendeu a manutenção da reforma trabalhista feita pelo ex-presidente Michel Temer e quando disse que Bolsonaro não está pensando nas próximas eleições.

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