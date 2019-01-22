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Novo governo

Governo quer cortar até 30% dos servidores da área de comunicação

Desde a campanha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que faria mudanças na estrutura de comunicação do governo

Publicado em 

22 jan 2019 às 20:39

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 20:39

Governo Bolsonaro quer cortar até 30% dos servidores da área de comunicação Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, informou que o governo quer reduzir 30% do pessoal da Secom (Secretaria de Comunicação Social) até o fim do mês.
Segundo ele, os números ainda estão em estudos, mas a previsão é de que haja a redução desse percentual até o fim do mês.
"Números estão em estudos, previsão de redução de cerca de 30% dos cargos", afirmou na manhã desta terça-feira (22).
Desde a campanha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que faria mudanças na estrutura de comunicação do governo.
Ele optou, por exemplo por desvincular da Secom o atendimento à imprensa. O secretário, Floriano Barbosa, cuidará apenas de contratos de publicidade e da comunicação institucional.
A Secom é responsável, por exemplo, por cuidar da publicidade do governo, de eventos e toda a comunicação institucional.
Rêgo Barros, que atuava como chefe da Comunicação do Exército, foi escolhido para ser o porta-voz da Presidência e é subordinado diretamente ao gabinete de Bolsonaro.
O porta-voz não soube informar o quadro atual de servidores da Secom.
Procurada, a assessoria ainda não detalhou os números.
Segundo ele, a decisão de reduzir a equipe está em linha com pedido de Bolsonaro para enxugar a estrutura do estado.

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