Governo do Estado anuncia presidente interino do Banestes

Banestes troca de presidente após investigação da PF contra Vasco Cunha Gonçalves Crédito: Divulgação | Banestes

Horas depois de a Polícia Federal deflagar uma operação que investiga, entre outras pessoas, o então presidente do Banestes, Vasco Cunha Gonçalves, por suspeita de envolvimento em um esquema de propinas no Banco Regional de Brasília (BRB), o governo do Espírito Santo anunciou um novo nome para o comando do Banestes. Atual diretor de Tecnologia do banco, Silvio Grillo foi escolhido pelo Conselho Administrativo do Banestes para assumir a presidência de forma interina. Auditor Externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo, ele ficará no cargo até que o novo presidente seja escolhido e nomeado.

A alteração na presidência também já foi comunicada pelo Banestes aos acionistas e ao mercado financeiro de forma geral. No comunicado, o banco afirma que "aguarda o andamento das investigações pelos órgãos competentes, e maiores informações, assim que confirmadas, serão tempestivamente comunicadas ao mercado em geral".

ALVO DE INVESTIGAÇÃO UM DIA APÓS A POSSE

A operação deflagrada nesta terça (29), acontece um dia depois de Vasco Cunha Gonçalves assumir o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). A posse do mais novo presidente aconteceu nesta segunda-feira (28).

"A operação visa a desarticular uma organização criminosa instalada no Banco de Brasília (BRB) que, desde 2014, vem praticando, junto com empresários e agentes financeiros autônomos, crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, gestão temerária, entre outros", afirma a Procuradoria.

Vasco Cunha Gonçalves é investigado em operação da PF Crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília

Até o começo de janeiro, Vasco Cunha Gonçalves era o diretor-presidente do Banco de Brasília (BRB), função que desempenhou nos últimos quatro anos. Funcionário de carreira, ele ocupou diversos cargos na instituição financeira, como o de diretor do Fundo de Pensão, superintendente financeiro, de governo e de recuperação de crédito, e superintendente de controladoria.

Segundo informações da Folha de São Paulo, as investigações sustentam que Vasco chegou a receber propina até por meio de um convite para curtir o camarote do Rock in Rio 2015. "A própria atração, cujo custo para acesso ao camarote VIP certamente possui valor econômico acima de qualquer patamar que possa ser considerado um valor irrelevante, constitui vantagem indevida", diz relatório da investigação ao qual a Folha teve acesso.

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