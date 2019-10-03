Governo do ES: gasto com pessoal cresce acima da inflação para 2020

As despesas previstas para pagar o funcionalismo do Poder Executivo em 2020 são 6,9% maior do que a previsão feita para 2019, considerando os recursos de todas as fontes. Enquanto foram reservados R$ 8,64 bilhões para gastos dessa natureza este ano, a quantia prevista para o ano que vem é de R$ 9,25 bilhões. Os números são da Lei Orçamentária Anual deste ano e do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o ano que vem.
Esse percentual de crescimento no gasto com pessoal é menor do que a inflação estimada para 2020. De acordo com o Banco Central, a meta inflacionária para o próximo ano é de mantê-la em 4%. O governo capixaba já prometeu reajuste aos servidores no ano que vem.
O ritmo do crescimento das despesas com o funcionalismo é bem menor que o da elevação das cifras para investimentos. A previsão para este ano, considerando os recursos oriundos de todas as fontes, é investir R$ 1,34 bilhão. Para 2020 são previstos 25% a mais, R$ 1,68 bilhão.
Se forem considerados apenas os investimentos previstos com recursos próprios, o crescimento é ainda maior, de 80%. São R$ 720,8 milhões para 2020, contra R$ 400 milhões orçados para este ano. O otimismo com a economia nacional e a arrecadação do petróleo estão entre os motivos que aumentaram as expectativas do governo de Renato Casagrande.