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Governo do Estado

Governo do ES: gasto com pessoal cresce acima da inflação para 2020

Despesa prevista com funcionalismo no ano que vem é de R$ 9,25 bilhões. Em 2019 foi de R$ 8,64 bilhões.

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 22:12

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

02 out 2019 às 22:12
Contas públicas: gasto com pessoal tem grande fatia do Orçamento do Espírito Santo Crédito: Pixabay
As despesas previstas para pagar o funcionalismo do Poder Executivo em 2020 são 6,9% maior do que a previsão feita para 2019, considerando os recursos de todas as fontes. Enquanto foram reservados R$ 8,64 bilhões para gastos dessa natureza este ano, a quantia prevista para o ano que vem é de R$ 9,25 bilhões.  Os números são da Lei Orçamentária Anual deste ano e do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o ano que vem.
Esse percentual de crescimento no gasto com pessoal é menor do que a inflação estimada para 2020. De acordo com o Banco Central, a meta inflacionária para o próximo ano é de mantê-la em 4%. O governo capixaba já prometeu reajuste aos servidores no ano que vem.
> Ponto a ponto: Orçamento de 2020 será de R$ 19 bilhões. Saiba mais
O ritmo do crescimento das despesas com o funcionalismo é bem menor que o da elevação das cifras para investimentos. A previsão para este ano, considerando os recursos oriundos de todas as fontes, é investir R$ 1,34 bilhão. Para 2020 são previstos 25% a mais, R$ 1,68 bilhão.
Se forem considerados apenas os investimentos previstos com recursos próprios, o crescimento é ainda maior, de 80%. São R$ 720,8 milhões para 2020, contra R$ 400 milhões orçados para este ano. O otimismo com a economia nacional e a arrecadação do petróleo estão entre os motivos que aumentaram as expectativas do governo de Renato Casagrande.

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