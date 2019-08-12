Governador confirma Enivaldo líder e Dary vice na Assembleia

Enivaldo e Dary já estão nesses postos. No mês passado, Enivaldo, colocando o cargo à disposição, em cumprimento a uma resolução, proposta por ele mesmo e aprovada pela Assembleia. Pelo texto, a cada seis meses, o líder deve ser reconduzido ou substituído pelo governador.

O próprio Enivaldo já havia informado a recondução. "O governador ponderou que eu ficasse pelo menos esse ano para avaliar essa questão de troca no final, para o ano seguinte. E em face também da maioria dos deputados da base terem pedido a ele que mantivesse. Então, eu resolvi atender para poder no final do ano ele fazer uma reavaliação", afirmou Enivaldo ao Gazeta Online ainda no último dia 5, dia da primeira sessão após o recesso parlamentar.