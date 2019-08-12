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Governador confirma Enivaldo líder e Dary vice na Assembleia

Renato Casagrande enviou mensagens ao Legislativo indicando os nomes dos dois, que seguem nos postos

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:03
Enivaldo dos Anjos, líder do governo na Assembleia Crédito: Tati Beling/Ales
O governador Renato Casagrande (PSB) enviou à Assembleia Legislativa a confirmação dos nomes dos deputados Enivaldo dos Anjos (PSD) e Dary Pagung (PSB) como líder e vice-líder do governo na Casa, respectivamente.
Nas mensagens que constam no expediente do Legislativo estadual desta segunda-feira (12), Casagrande indica os dois nomes à Mesa Diretora da Casa.
Enivaldo e Dary já estão nesses postos. No mês passado, Enivaldo chegou a "entregar" a liderança, colocando o cargo à disposição, em cumprimento a uma resolução, proposta por ele mesmo e aprovada pela Assembleia. Pelo texto, a cada seis meses, o líder deve ser reconduzido ou substituído pelo governador.  
> Casagrande sanciona gratificação para servidores de deputados do ES
O próprio Enivaldo já havia informado a recondução. "O governador ponderou que eu ficasse pelo menos esse ano para avaliar essa questão de troca no final, para o ano seguinte. E em face também da maioria dos deputados da base terem pedido a ele que mantivesse. Então, eu resolvi atender para poder no final do ano ele fazer uma reavaliação", afirmou Enivaldo ao Gazeta Online ainda no último dia 5, dia da primeira sessão após o recesso parlamentar.  

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