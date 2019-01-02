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Ministro de Bolsonaro

General Heleno diz que Dilma derreteu o setor de inteligência

O novo ministro do GSI afirmou que sua missão será levar informações para que o presidente tome suas decisões

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 13:39

Publicado em 

02 jan 2019 às 13:39
O general da reserva Augusto Heleno é o novo ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro Crédito: Agência Brasil
Um dia após a posse, o presidente Jair Bolsonaro participou, na manhã desta quarta-feira, da cerimônia de transmissão de cargo dos quatro ministros que trabalharão diretamente com ele no Palácio do Planalto. Assumiram os cargos de ministro: Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Santos Cruz (Secretaria de Governo) e Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral).
Heleno afirmou em sua fala que a área de inteligência do governo foi retomada pela gestão Michel Temer depois de ter sido "derretida" por Dilma Rousseff.
- A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do Presidência da República, e, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema. E esse sistema foi recuperado pelo general Etchegoyen, pois ele foi derretido pela senhora Rousseff, que não acreditava em inteligência - afirmou Heleno, sendo interrompido por aplausos.
O novo ministro do GSI afirmou que sua missão será levar informações para que o presidente tome suas decisões e afirmou que o sucesso do governo se dará pelo "exemplo" de Bolsonaro.
- Vamos construir um Brasil novo, com austeridade, transparência, e honestidade, principalmente pelo exemplo do nosso presidente - disse Heleno.

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