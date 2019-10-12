Gabinete de Marcos do Val sofre tentativa de golpe do falso sequestro

29/08/2019 - Senador Marcos do Val Crédito: Marcos Oliveira

Uma funcionária do gabinete do senador Marcos do Val (Podemos) sofreu uma tentativa de golpe do falso sequestro na última quinta-feira (11), durante o expediente. Os golpistas disseram ter a filha da mulher como refém e que só a libertariam caso recebem R$ 30 mil. Após checarem o paradeiro da jovem, constataram que tratava-se do golpe do falso sequestro.

Segundo relatou o parlamentar, a funcionária participava de uma reunião com ele, no gabinete de Brasília, quando ela recebeu no celular a ligação proveniente de um número desconhecido.

A versão inventada pelos golpistas era a de que a filha da funcionária havia presenciado um assalto e acionado a polícia. A presença dos policiais teria ocasionado um confronto que resultou na morte de um dos assaltantes.

Uma parte do bando, então, teria localizado a denunciante e a mantido sob cárcere privado e sob agressões. A partir daí, pediram dinheiro em troca da vida da jovem, que vive em um Estado do Nordeste.

Como a funcionária ficou muito nervosa com as informações e com a voz que parecia ser da filha, Do Val assumiu a conversa já prevendo que poderia se tratar de um golpe.

"Peguei o celular e me apresentei como tio da menina. Comecei a falar na linguagem deles, enquanto falei para minha equipe tentar achar a menina. Ela estava na faculdade, e por isso não atendia. Eles pediam R$ 30 mil. Eu falei que não tinha aquilo tudo, que tinha menos. E aí pediram para ir em uma casa lotérica depositar", contou o senador.

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