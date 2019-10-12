Marcos do Val vai passar por exames no Sírio Libanês, em São Paulo

O senador Marcos do Val (Podemos) deverá ser internado na próxima segunda-feira (14), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para uma nova bateria de exames. No início deste mês, ele ficou dois dias na UTI do Vitória Apart Hospital , na Serra, após sentir um mal-estar.

O senador Marcos do Val (Podemos) no hospital, na Serra, no início de outubro Crédito: Twitter Marcos do Val

Os procedimentos médicos identificaram uma má formação no coração que o acompanha desde o nascimento. Neste sábado (12), o senador explicou que os médicos identificaram uma "perda de força" no coração. Por isso, mais investigações médicas serão necessárias.

"Vou para o Sírio Libanês. Terei que fazer uma bateria de exames e devo ficar internado. Nasci com um problema na artéria. Uma é bem fechada. Aí agora o coração está perdendo força. Por isso, vão investigar o que é", contou.