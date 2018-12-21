Futuro secretário de Casagrande quer atrair empresas digitais para o ES

Anunciado oficialmente nesta sexta-feira (21) pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB) para o comando da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, o engenheiro Heber Resende, 63 anos, pretende criar no Espírito Santo um ambiente propício para empresas de tecnologia.

Fabrício Machado (Meio Ambiente), Heber Resende (Desenvolvimento), Dorval de Assis Uliana (Turismo) e Nésio Medeiros (Saúde) foram anunciados secretários nesta sexta-feira (21) por Casagrande Crédito: Eduardo Dias

"O governador já apontou o caminho dele para a economia digital, a economia 4.0. Vamos buscar diversificar sem descuidar do parque instalado. Vamos ter que aumentar as plantas que existem, mas cuidar da economia nova, (atrair) fábrica de software, engenharia de software, automação industrial e e-commerce", afirmou.

Com boa parte da carreira focada na área de energia, Resende tem experiência na Petrobras. Na empresa, ocupou posições de destaque. Foi gerente do escritório de projetos da área de negócios internacional, de portfólio corporativo, de produção no Espírito Santo, entre outras.

GRUPO DE TRABALHO

O novo secretário vai integrar o grupo de trabalho designado por Renato Casagrande para discutir estatuto, formatos e demais características da empresa pública de distribuição de gás natural no Estado, em parceria com a BR Distribuidora.

Segundo o governador eleito, o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix, também vai participar das formulações. Félix é cotado para assumir a presidência da empresa.

"Espero o resgate de um ativo que é do Estado. O poder de distribuição de gás é um poder inerente ao governo do Estado. A ideia é que a gente tenha mais ação numa mesa de negociação para discutir com a Petrobras o valor do gás. Não é tarefa fácil. E ter empresa não significa redução imediata do valor do gás. Isso é um processo de negociação que vamos ter que estabelecer", afirmou Casagrande.

PETROBRAS

Heber Resende é contra a privatização total da Petrobras. Defende, por exemplo, que as atividades de exploração e produção continuem sob comando da empresa brasileira. Por outro lado, defende o debate sobre a concessão de outras atividades da companhia, como a de refino.

"Será bom trazer novos atores. Não gosto do monopólio. Mas depende da parte que será privatizada e depende do preço. Tem que ser justo e fazer com que a Petrobras foque no que é estratégico", disse.

Ele acredita que a empresa está passando por profundas mudanças, após anos de escândalos de corrupção envolvendo alguns de seus principais diretores.

"A Petrobras vai mudar radicalmente. Não tem ninguém mais que assine um contrato sozinho. Acho que não veremos mais a situação que ocorreu. Sou otimista com relação à Petrobras para o futuro", disse.

PERFIL

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Heber Viana de Resende é formado em Engenharia Civil e Engenharia de Petróleo. É mestre em Engenharia Industrial. Tem 37 anos de experiência na área de energia; projetos de investimento; viabilização econômica de empreendimentos; solução de gargalos na infraestrutura necessária para suporte aos negócios; desenvolvimento de negócios em parceria; planejamento e desenvolvimento corporativo e desenvolvimento da gestão.

Ocupou gerências da Petrobras. Atuou em Rio de Janeiro, Macaé, Salvador, São Mateus e Houston, no Estado do Texas (EUA).