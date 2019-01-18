Frei Paulão consultou aliados antes de desistir de cargo no governo do ES

Frei Paulão concluiu que o desgaste não seria interessante para ele ou para o governo Crédito: Edson Chagas/Arquivo

"Devido às dúvidas legais surgidas em torno do meu nome, abro mão da oportunidade de nomeação ao cargo referido", destacou no texto.

Antes de formalizar a decisão, Frei Paulão vinha consultando correligionários a respeito da exposição negativa. Junto com eles, concluiu que o desgaste não seria interessante para ele ou para o governo. "Foi melhor para todo mundo", destacou um socialista.

Embora a porta tenha sido fechada para o ex-futuro subsecretário, membros do PSB se solidarizaram com Frei Paulão, querido pelo núcleo de Casagrande e considerado alguém com bom perfil para a Subsecretaria de Aquicultura e Pesca.

Procurado, Frei Paulão não quis se manifestar.

CONFLITO

A nomeação de Frei Paulão como subsecretário de Estado foi publicada no Diário Oficial do dia 9 deste mês. Daí em diante, o socialista teria 30 dias para tomar posse do cargo, tornando-se funcionário do governo. No entanto, a contratação de Frei Paulão, que permanece inelegível segundo a Justiça Eleitoral, esbarra na Lei Estadual 9.891.

Sancionada em 2012, a legislação estende os efeitos da Ficha Limpa para os servidores estaduais, impedindo, portanto, que pessoas consideradas inelegíveis sejam contratadas para cargos ou funções de confiança na administração pública direta e indireta, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo.

A Procuradoria-Geral do Estado estava analisando o caso, e o parecer seria dado hoje. A Promotoria de Justiça Cível de Vitória havia instaurado um procedimento para apurar o fato.

A razão da inelegibilidade por oito anos de Frei Paulão está na rejeição de suas contas por parte do Tribunal de Contas da União (TCU), que encontrou irregularidades em um convênio firmado entre o município de Muqui e o Fundo Nacional de Saúde para a compra de ambulâncias. O fato aconteceu em 2004, quando Paulão era prefeito da cidade, cargo que exerceu entre 2001 e 2008.

Frei Paulão, que havia sido eleito prefeito de Muqui em 2016, chegou a recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas teve o recurso negado pela Corte. O indeferimento definitivo de sua candidatura levou à realização de novas eleições no município em julho de 2017. Como a última decisão do TCU referente ao caso é de 2013, Frei Paulão estaria inelegível até 2021.

ENTENDA A INELEGIBILIDADE

Legislação

A Lei Estadual 9.891 determina que não podem ser contratadas para cargos de confiança pessoas consideradas inelegíveis pela Justiça Eleitoral. A regra vale para o Executivo e o Legislativo.

Condenação

Frei Paulão (PSB), foi considerado inelegível após suas contas terem sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que encontrou irregularidades em um convênio firmado entre o município de Muqui e o Fundo Nacional de Saúde. O fato ocorreu em 2004, quando ele era prefeito.

Confirmação

A condenação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eleito prefeito em 2016,

ele não pôde assumir.

Nomeação