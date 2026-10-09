Flávio Bolsonaro venceu em 29 bairros de Vitória e Lula em 19; veja mapa

O município de Vitória apresentou a disputa mais equilibrada da Região Metropolitana no primeiro turno entre os candidatos à Presidência da República nas Eleições 2026. Na corrida eleitoral por bairros, o senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 29 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 19.
Ainda assim, o parlamentar ganhou em três bairros a mais do que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se comparado o resultado ao das eleições de 2022. Naquela disputa, o placar ficou em 24 a 23, entre o ex e o atual mandatário do país, e ainda foi registrado um empate no Parque Moscoso. Neste ano, Lula venceu no bairro com 1.325 votos, enquanto Flávio recebeu 1.309.
A maior concentração de votos foi observada em Jardim Camburi, onde o candidato do PL recebeu o apoio de 16.121 eleitores e Lula, de 12.119. Jardim da Penha aparece em seguida, com 9.480 votos em Flávio e 7.375 no presidente.
O melhor desempenho de Lula foi registrado no Centro de Vitória, onde ele recebeu 3.709 votos. Flávio teve 3.116.
Enquanto em alguns bairros, como Ilha do Boi, o senador teve mais do que o dobro de votos do presidente, em outros a diferença foi mínima, como é o caso da Ilha das Caieras, onde a vantagem de Flávio sobre Lula foi de três votos.
É curioso observar que, na disputa para o governo do Espírito Santo por bairro, o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), apoiado por Flávio, ganhou em todos os locais. O resultado sugere que, em 21 bairros, houve um voto casado de Lula para a presidência e Pazolini para o governo.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vale observar que, nesta lista, constam apenas os bairros onde há seção eleitoral. Confira a votação no mapa abaixo:
Apuração por bairro — Vitoria (presidente)
AEROPORTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ANDORINHAS
ANTÔNIO HONÓRIO
ARIOVALDO FAVALESSA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BARRO VERMELHO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BELA VISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BENTO FERREIRA
BOA VISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
BONFIM
CARATOÍRA
CENTRO
COMDUSA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONQUISTA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
CONSOLAÇÃO
CRUZAMENTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DA PENHA
DE LOURDES
DO CABRAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DO MOSCOSO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
DO QUADRO
ENSEADA DO SUÁ
ESTRELINHA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
FONTE GRANDE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
FORTE SÃO JOÃO
FRADINHOS
GOIABEIRAS
GRANDE VITÓRIA
GURIGICA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
HORTO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ILHA DAS CAIEIRAS
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA DO BOI
ILHA DO FRADE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
ILHA DO PRÍNCIPE
INHANGUETÁ
ITARARÉ
JABOUR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JARDIM CAMBURI
JARDIM DA PENHA
JESUS DE NAZARETH
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
JOANA D'ARC
JUCUTUQUARA
MARIA ORTIZ
MARIO CYPRESTE
MARUÍPE
MATA DA PRAIA
MONTE BELO
MORADA DE CAMBURI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NAZARETH
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
NOVA PALESTINA
PARQUE INDUSTRIAL
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PARQUE MOSCOSO
PIEDADE
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PONTAL DE CAMBURI
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DO CANTO
PRAIA DO SUÁ
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
REDENÇÃO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
REPÚBLICA
RESISTÊNCIA
ROMÃO
SANTA CECÍLIA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTA CLARA
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
PRAIA DE SANTA HELENA
SANTA LÚCIA
SANTA LUÍZA
SANTA MARTHA
SANTA TEREZA
SANTO ANDRÉ
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTO ANTÔNIO
SANTOS DUMONT
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SANTOS REIS
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO BENEDITO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SÃO CRISTOVÃO
SÃO PEDRO III
SÃO PEDRO I + SÃO PEDRO
SEGURANÇA DO LAR
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
SOLON BORGES
TABUAZEIRO
UNIVERSITÁRIO
Bairro sem seções eleitorais mapeadas
VILA RUBIM
Resultado em Vitoria
48 bairros mapeados · 209.288 votos válidos
Correção
09/10/2026
A versão anterior desta reportagem informava que Flávio Bolsonaro venceu em 27 bairros de Vitória e Lula, em 21. O número foi corrigido após recontagem dos bairros com seções eleitorais mapeadas. O título e o texto foram atualizados.
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