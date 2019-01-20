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Movimentações suspeitas

Flávio Bolsonaro diz que está indignado e que vai rebater acusações

Senador eleito se reuniu com o pai e depois voou para São Paulo

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 23:22

Publicado em 

19 jan 2019 às 23:22
Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Um dia após a divulgação de movimentações suspeitas em sua conta bancária, o senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) afirmou, neste sábado (19), que está "indignado" e que vai rebater "os pontos um a um". Ele se reuniu com o pai, o presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, e depois voou para São Paulo.
Na saída do voo, ao ser questionado pelo GLOBO sobre as suspeitas levantadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que identificou 48 depósitos em um mês totalizando mais de R$ 96 mil, Flávio disse que vai "falar na hora certa".
"Tudo que estão fazendo comigo, vou rebater os pontos um a um", disse, acrescentando depois:
"Estou muito tranquilo e indignado".
Flávio voou ao lado de um amigo de Brasília para São Paulo pela companhia Azul. Apenas duas pessoas cumprimentaram o senador, sem qualquer menção ao escândalo atual.
Um passageiro sentado próximo a ele pediu uma "força", apresentando -se como funcionário de um órgão público em Brasília. E uma mulher fez um breve aceno sorrindo. Flávio disse que foi a São Paulo para "visitar uns amigos" sem dar mais detalhes.

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