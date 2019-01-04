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Polêmica

'Fiz uma metáfora contra ideologia de gênero', diz Damares

Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou, em vídeo, que começou uma 'nova era' no Brasil e que 'menino veste azul e menina veste rosa'

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2019 às 22:02
Damares Alves, em sua posse como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro (PSL), afirmando que "menino veste azul e menina veste rosa". Aplaudida por apoiadores, ela diz ainda que o País vive uma "nova era".
> Internautas usam memes para questionar Damares Alves no Twitter
Damares reagiu à publicação e, ao Estado, disse que seu objetivo foi, de fato, fazer uma declaração contra a ideologia de gênero, referindo-se à sexualidade das crianças. Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores.
O vídeo, segundo a assessoria de comunicação de Damares Alves, foi gravado logo após o fim de seu discurso de posse, realizado nesta quarta-feira (2), em Brasília (DF). Damares recebia um grupo de apoiadores em uma sala no ministério. Ela pede atenção do grupo que a acompanha e diz a frase. Após aplausos e gritos de apoio, a ministra repete: "Atenção, atenção. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa".
Além de ser compartilhado nas redes sociais, o vídeo foi divulgado em uma página do Twitter que se intitula apoiadora da ministra.
Em sua fala durante a posse, Damares reafirmou que pretende acabar com o abuso da doutrinação ideológica de crianças e adolescentes no Brasil e que a revolução está apenas começando.
A ministra afirmou que seu governo vai se voltar para políticas públicas que priorizem a vida desde a concepção, ou seja, desde a fecundação do óvulo, deixando clara a sua posição contra o aborto. No que depender do governo, sangue inocente não será derramado neste País. Este é o ministério da vida, disse, em seu discurso.
Damares tomou posse nesta quarta-feira (2) e declarou ainda que vai governar com "princípios cristãos", sempre priorizando a família. "O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã", disse. "Acredito nos desígnios de Deus e propósitos de Deus."

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