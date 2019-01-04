'Fiz uma metáfora contra ideologia de gênero', diz Damares

Damares Alves, em sua posse como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Crédito: Wilson Dias | Agência Brasil

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro (PSL), afirmando que "menino veste azul e menina veste rosa". Aplaudida por apoiadores, ela diz ainda que o País vive uma "nova era".

Damares reagiu à publicação e, ao Estado, disse que seu objetivo foi, de fato, fazer uma declaração contra a ideologia de gênero, referindo-se à sexualidade das crianças. Fiz uma metáfora contra a ideologia de gênero, mas meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores.

O vídeo, segundo a assessoria de comunicação de Damares Alves, foi gravado logo após o fim de seu discurso de posse, realizado nesta quarta-feira (2), em Brasília (DF). Damares recebia um grupo de apoiadores em uma sala no ministério. Ela pede atenção do grupo que a acompanha e diz a frase. Após aplausos e gritos de apoio, a ministra repete: "Atenção, atenção. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa".

Além de ser compartilhado nas redes sociais, o vídeo foi divulgado em uma página do Twitter que se intitula apoiadora da ministra.

Em sua fala durante a posse, Damares reafirmou que pretende acabar com o abuso da doutrinação ideológica de crianças e adolescentes no Brasil e que a revolução está apenas começando.

A ministra afirmou que seu governo vai se voltar para políticas públicas que priorizem a vida desde a concepção, ou seja, desde a fecundação do óvulo, deixando clara a sua posição contra o aborto. No que depender do governo, sangue inocente não será derramado neste País. Este é o ministério da vida, disse, em seu discurso.