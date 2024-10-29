Filho é preso suspeito de agredir a mãe utilizando um balde na Serra

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã da última segunda-feira (28) após agredir sua mãe, de 41 anos, com um balde. O crime no bairro Costa Dourada, na Serra. A Polícia Militar foi acionada pela vítima por meio do Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que foi atingida por um balde lançado pelo filho, causando uma lesão no pulso direito dela. A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia para atendimento médico. O filho dela também foi levado ao local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) por estar com os "ânimos alterados".

Após receberem atendimento médico na UPA, mãe e filho foram conduzidos para a 3ª Regional da Serra. No local, o jovem foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha (artigo 129, § 13, na forma da Lei 11.340/06, do Código Penal). Ele encaminhado a uma unidade prisional.

O nome do jovem não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima, considerando o parentesco entre eles.