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Violência

Filho é preso suspeito de agredir a mãe utilizando um balde na Serra

Fato ocorreu na manhã da última segunda-feira (28), no bairro Costa Dourada; mulher de 41 anos ficou ferida e precisou ser levada para a UPA de Castelândia
Júlio Barros

Júlio Barros

Publicado em 

29 out 2024 às 13:53

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 13:53

Um jovem de 20 anos foi preso na manhã da última segunda-feira (28) após agredir sua mãe, de 41 anos, com um balde. O crime no bairro Costa Dourada, na Serra. A Polícia Militar foi acionada pela vítima por meio do Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes).
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que foi atingida por um balde lançado pelo filho, causando uma lesão no pulso direito dela. A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia para atendimento médico. O filho dela também foi levado ao local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) por estar com os "ânimos alterados".
Após receberem atendimento médico na UPA, mãe e filho foram conduzidos para a 3ª Regional da Serra. No local, o jovem foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha (artigo 129, § 13, na forma da Lei 11.340/06, do Código Penal). Ele encaminhado a uma unidade prisional.
O nome do jovem não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima, considerando o parentesco entre eles.
*Júlio Barros é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora adjunta Wanessa Scardua.

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