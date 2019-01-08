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Salário triplicou

Filho de Mourão vira assessor do presidente do Banco do Brasil

Funcionário de carreira do banco, o salário será de R$ 35 mil

Publicado em 

08 jan 2019 às 17:06

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 17:06

Mourão Crédito: Tiago Queiroz
Um dia após a posse dos novos presidentes de Caixa, BNDES e Banco do Brasil, o filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antonio Hamilton Rossell Mourão, foi nomeado para o cargo de assessor especial da Presidência do BB, trabalhando diretamente ao lado de Rubens Novaes. Segundo fontes, o salário do assessor ficará na faixa de R$ 35 mil, mais que o dobro do que ganhava anteriormente.
O filho do vice-presidente é funcionário de carreira do BB e está na instituição há 18 anos. Nos últimos 11 anos, fazia parte da diretoria de Agronegócios. Ele vai assessorar o presidente nesta área.
Durante a cerimônia de posse dos novos executivos, na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a atuação dos bancos públicos deve ser pautada pela transparência. Ele afirmou ontem que pretende dar publicidade a contratos considerados suspeitos celebrados entre bancos públicos e o que ele chamou de "amigos do rei".

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