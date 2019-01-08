Filho de Bolsonaro propõe que oposição da Venezuela nomeie governo de transição Crédito: Reprodução/ Facebook Eduardo Bolsonaro

O deputado federal reeleito

(PSL-SP) defendeu nesta segunda-feira, 7, pelo Twitter, que a oposição venezuelana nomeie um governo de transição, como sinal do não reconhecimento do pleito que reelegeu Nicolás Maduro como presidente. O tuíte de Eduardo é uma resposta a um vídeo publicado por Miguel Ángel Martín, advogado venezuelano crítico do governo de Maduro.

Na última sexta-feira, 4, 13 países latino-americanos reunidos no Grupo de Lima decidiram não reconhecer o novo mandato de Nicolás Maduro, que deve tomar posse nesta quinta-feira, 10. A Venezuela acusou o Grupo, do qual o Brasil faz parte, de incentivar um golpe de estado com o apoio dos Estados Unidos.