Família de Gerson Camata quer que assassino pague indenização

Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, está preso acusado de matar o ex-governador Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A família do ex-governador Gerson Camata (MDB), morto a tiro no dia 26 de dezembro após sair de uma padaria na Praia da Canto, em Vitória, quer que o assassino seja condenado, também, ao pagamento de uma indenização por danos morais e materiais. Ex-assessor de Camata, Marcos Venicio Moreira Andrade, o Marquinhos, confessou o crime e está preso.

O pedido foi feito à 1ª Vara Criminal de Vitória, na última terça-feira, pela viúva do ex-governador, a ex-deputada federal Rita Camata, que também solicitou ser acolhida no processo como assistente de acusação. A petição é assinada pelos advogados Ludgero Liberato e Renan Sales.

Desde 2008, o Código de Processo Penal permite que o juiz criminal, além de condenar os acusados à prisão, também aplique condenações para reparações por danos morais a vítimas ou às famílias das vítimas.

A petição entregue pelos representantes jurídicos de Rita Camata não discrimina valores. Os advogados farão o levantamento dos prejuízos materiais decorrentes do assassinato de Gerson Camata, e cabe ao juiz, se considerar necessário, determinar o valor da indenização por danos morais.

"Restando inconteste o crime perpetrado, imperiosa é a necessidade de reparação dos consequentes danos morais e materiais advindos, devendo o acusado, então, ser condenado a ressarcir a viúva da vítima, aqui assistente da acusação, em valor indenizatório mínimo e justo", diz o documento protocolado pelos advogados.

No dia 3 de janeiro, Marcos Venicio Moreira Andrade foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe. Gerson Camata foi morto com um tiro no ombro que transfixou o corpo.

O CRIME

Gerson Camata foi assassinado aos 77 anos. Marcos Andrade disse que matou o ex-governador por causa de um processo que passou a responder, ainda em 2009, após lançar uma série de denúncias contra Camata. A Justiça não viu materialidade nas denúncias e acabou condenando Marcos ao pagamento de R$ 50 mil de indenização, em 2012.

Gerson Camata foi assassinado na Praia do Canto Crédito: Marcelo Prest

No início deste ano, foi determinado um bloqueio contra Marcos Andrade para garantir o pagamento da indenização. Esse bloqueio, segundo o acusado, foi o motivo do assassinato segundo informações dadas por ele à polícia.