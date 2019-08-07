Exoneração de Ricardo Galvão do Inpe é publicada

Ricardo Galvão entrou no Inpe em 1970 e cumpriria mandato até 2020. Ele sai da direção do instituto após duas semanas de intenso bombardeio por parte do governo às informações do instituto que mostram que desde maio os alertas de desmatamento da Amazônia dispararam, atingindo em julho o valor mais alto desde 2015 para um único mês. De acordo com dados do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (Deter), ferramenta do Inpe, a área desmatada da Amazônia em julho atingiu um total de 2.254 km?, o que equivale a mais de um terço de todo o volume desmatado nos últimos 12 meses, entre agosto de 2018 e julho de 2019, período em que o volume total do desmatamento chegou a 6.833 km.