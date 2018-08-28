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Executiva do PT diz que denúncia contra Haddad é falsa

MPSP acusa Haddad de enriquecimento ilícito com dinheiro de caixa 2

Publicado em 

28 ago 2018 às 16:38

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 16:38

Fernando Haddad Crédito: Reprodução/Instagram
A Comissão Executiva Nacional do PT saiu em defesa de Fernando Haddad, candidato a vice na chapa em que o ex-presidente Lula se apresenta como candidato, e afirmou que a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o ex-prefeito é "falsa, irresponsável e facciosa". O Ministério Público de São Paulo ingressou nesta segunda-feira com ação de improbidade administrativa contra Haddad, na qual argumentam que ele sabia do pagamento de uma dívida da campanha de 2012, no valor de R$ 3 milhões, com recursos de caixa 2, com dinheiro repassado pela construtora UTC. Os promotores pedem condenação por enriquecimento ilícito e a suspensão de seus direitos políticos. O teor da denúncia é semelhando ao apresentado à Justiça Eleitoral, em maio passado.
"Incapazes de convencer pelas propostas e de vencer através do voto, os adversários da chapa Lula-Haddad e do povo brasileiro apelam mais uma vez para o tapetão judicial, com acusações sem provas para fazer escândalo na mídia", diz a nota.
A Executiva informou que o partido vai ingressar com representação no Conselho Nacional do Ministério Público para responsabilizar a ação dos promotores, considerada partidária e política, e afirma que a denúncia foi feita porque "as últimas pesquisas que mostram a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno".
A assessoria de Haddad também se manifestou, afirmando que já foi demonstrado que o material gráfico produzido na campanha foi declarado e que não havia motivo para receber da UTC por meio de caixa 2.
Haddad é vice-presidente na chapa do PT. Como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso em Curitiba, onde cumpre pena de 12 anos e um mês no caso do triplex do Guarujá, a expectativa é que ele renuncie e Haddad assuma como candidato a presidente antes das eleições de outubro.

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