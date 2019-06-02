Excluir servidores da reforma da Previdência é temerário, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria Crédito: Agência Brasil

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) , chamou de "egoísta, desnecessária e não recomendável" a possibilidade de excluir servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência, conforme passou a admitir o relator do projeto na Câmara, Samuel Moreira (PSDB)

"Nossa opção é radicalmente contra excluir estados e municípios da reforma da Previdência. Aliás, dissemos isso em Brasília e vamos reafirmar aqui. É uma medida temerária, desnecessária, não recomendável, que dificulta o processo, cria um problema de grandes dimensões para governadores dos estados e também os prefeitos dos municípios. Seria uma medida egoísta, desnecessária e não recomendável. Com toda ênfase faço essas três colocações", afirmou o governador neste sábado (1º).

O relator do projeto da reforma é o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB paulista. Doria afirmou que "tudo fará" para demover o correligionário da ideia.