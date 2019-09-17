Estado de deputado Euclério Sampaio segue estável, após infarto

O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido) permaneceu internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta terça-feira (17), e o estado de saúde é estável. O deputado, de 55 anos, sofreu um infarto na última segunda, e por conta disso vai ser submetido a um procedimento de cateterismo, no início da manhã desta quarta (18), no Hospital Unimed, em Vitória.
De acordo com o vereador de Vitória, Denninho Silva (PPS), primo de Euclério, durante o dia ele recebeu visitas de alguns familiares e está consciente e conversando, apesar de um pouco apreensivo com o procedimento.
O cateterismo, em situações de emergência, é realizado para determinar a exata localização da obstrução que está causando o infarto cardíaco e planejar a melhor estratégia de intervenção. Ele é realizado por meio da inserção de cateteres nos vasos sanguíneos das pernas ou dos braços que são guiados até o coração por um equipamento especial de raios-X. Durante o procedimento são realizadas injeções de contraste iodado pelo cateter, o que possibilita a visualização das artérias coronárias, das câmaras e valvas cardíacas.
Euclério já sofreu um outro infarto, há 12 anos, e por isso precisou colocar pontes de safena, segundo Denninho. O deputado ainda não tem previsão de alta.