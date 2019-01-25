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Segunda-feira

Está 'tudo certo' para a cirurgia de Bolsonaro, diz médico

Procedimento está agendado para a próxima segunda-feira, 28; presidente terá a bolsa de colostomia retirada

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 12:44

Publicado em 

25 jan 2019 às 12:44
Bolsonaro pretende ir à Itália Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Está "tudo certo" para a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira (28), afirmou ao Estadão/Broadcast o cirurgião Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, que vai comandar a equipe que realizará o procedimento para retirada da bolsa de colostomia, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
A cirurgia, de acordo com o médico, será realizada pela manhã. Procedimentos como esse levam de três a quatro horas, afirmou. No domingo (27), Bolsonaro viaja à capital paulista para exames pré-operatórios. "Está tudo bem com ele, está tudo perfeito com ele. Ele está muito bem", relatou o cirurgião.
Três cirurgiões, dois anestesistas e uma instrumentadora irão executar o procedimento. Ao lado de Macedo, estarão responsáveis pela cirurgia outros dois gastroenterologistas: os médicos Julio Gozani e Rodolfo Di Dario.
O período de recuperação, declarou Macedo, só será possível prever após o procedimento. "Quando terminarmos a cirurgia, podemos emitir um boletim e explicar quantos dias demora a recuperação. Depende muito, não tem nada previsível", disse.
Essa será a terceira cirurgia de Jair Bolsonaro após o atentado a faca sofrido no dia 7 de setembro, na cidade de Juiz de Fora (MG). Após cirurgia de emergência na Santa Casa da cidade, Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein e teve de passar por um segundo procedimento, para evitar infecções.

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