Deputados durante sessão na Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales

Amunes) o projeto de lei que autoriza que até 50% dos recursos do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais sejam gastos com despesas de custeio das prefeituras em 2019 e 2020. Os gastos com custeio são aqueles para a manutenção das atividades da máquina pública, como água, energia, telefone e equipamentos. Os deputados estaduais vão debater com os prefeitos e a Associação dos Municípios do Espírito Santo (dosejam gastos com despesas de custeio das prefeituras em 2019 e 2020. Os gastos com custeio são aqueles para a manutenção das atividades da máquina pública, como água, energia, telefone e equipamentos.

O projeto, enviado pelo governo do Estado à Assembleia, começou a tramitar nesta segunda-feira (15). Na sessão desta terça-feira (16), o presidente Erick Musso PRB ) comunicou aos deputados, no plenário, que o texto não entraria em votação esta semana, pois foi feita uma convocação aos prefeitos e à diretoria da Amunes para uma reunião com o Colégio de Líderes, na próxima segunda-feira (22), às 14 horas.

Your browser does not support the audio element. ES, deputados vão debater com prefeitos uso de royalties para custeio

"A reunião é para que eles possam colocar as razões, os questionamentos e a viabilidade desse projeto. Para aí sim, se for de interesse pedir urgência na votação de segunda para terça, e votar na quarta, e se for de comum acordo a todos, nós votaremos. Em defesa dos deputados que têm responsabilidade com as bases e os 78 municípios, vamos ampliar esse debate", afirmou.

A flexibilização do Fundo das Desigualdades já havia sido um pedido dos próprios prefeitos ao governo do Estado. O governador Renato Casagrande PSB ), inclusive, anunciou as novas regras do projeto durante a posse da diretoria da Amunes, há duas semanas.

Os recursos de socorro aos municípios correspondem a 30% dos royalties de petróleo que o Estado deve receber. Em 2019, isso deve significar R$ 120 milhões, pela estimativa do governo, e o valor será repartido entre os 67 municípios não produtores de petróleo.

O Fundo das Desigualdades, criado em 2006, deveria ser destinado pelos municípios obrigatoriamente a investimentos. No entanto, desde 2014 o governo do Estado tem autorizado que parte dos recursos possam ser gastos com custeio.

EMENDAS

Durante a sessão, o deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) comunicou que propôs três alterações ao projeto, por meio de emendas. Ele defende que o percentual utilizado com custeio seja de no máximo 30%; que as regras valham somente em 2019; e que os municípios apresentem certidões do Tribunal de Contas, atestando que cumprem a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"Inicialmente, eu tinha posição absolutamente contrária à medida, mas me aprofundei no assunto e constatei que de 2017 para 2018 houve declínio de 12,8% da receita dos municípios. Hoje tenho posição um pouco diferente, mas há que se exigir uma contrapartida desses municípios para que se adequem. Que recebam o socorro necessário, mas não fiquem permanentemente batendo à porta do Executivo. E que assumam as responsabilidades e o ônus do cargo que exercem. E efetivamente promovam reforma administrativa e adequação dos seus quadros, para que suportem o orçamento do tamanho de seu município", disse.

A deputada Janete de Sá (PMN) também apresentou uma emenda, para prever que os recursos transferidos também sirvam para combater a pobreza extrema no Estado. Segundo ela, houve um aumento de 1,8% no número de pessoas que sobrevivem com até R$ 85 por mês no Estado. A deputada também propõe que fique proibido, a partir de 2021, qualquer medida que flexibilize as regras do Fundo das Desigualdades.