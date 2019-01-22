Erick Musso já possui apoio oficial de 24 deputados para reeleição

Erick Musso disputa a reeleição para a Mesa Diretora Crédito: Ales/Divulgação

O deputado reeleito Dary Pagung (PRP) formalizou nesta segunda-feira (21) seu apoio à reeleição de Erick Musso (PRB) para presidente da Mesa Diretora que comandará a Assembleia Legislativa pelos próximos dois anos. A lista de apoio a Musso agora já conta com 24 dos 30 parlamentares, entre reeleitos e novatos. Mas a lista pode ficar ainda maior, já que a deputada eleita pelo PT, Iriny Lopes, também afirma estar ao lado do atual presidente, neste momento, apesar de não ter assinado a lista.

O apoio a Musso até o final está condicionado à garantia de formação de uma Mesa democrática e independente, segundo as palavras da própria Iriny.

"Não vejo outro movimento na Assembleia que não seja o do Erick. Disse que caminharei até o final no sentido de tentar essa Mesa democrática e com compromissos claros com a sociedade. Uma Mesa da Assembleia que dialoga com o governo, mas tem independência. Isso não significa que não se vai ouvir o governador, pois isso é parte da política, mas a Mesa precisa de autonomia. Se fechar desse jeito, ótimo. Se der problema, eu vou ter que ver. Tomarei a decisão que achar mais correta", diz.

Iriny já adianta que não pretende disputar cadeiras na Mesa. Embora faça parte do time de deputados eleitos em 2018, ela não tem participado das reuniões do grupo, nas quais a eleição é discutida.

"A minha posição é que eu estarei trabalhando no sentido de que se construa uma mesa democrática, com a presença de todas as forças, de novos e antigos, pois há uma renovação de 50%. "Eu converso com eles individualmente, mas não tenho interessem em blocar. Eu compreendo e concordo com o pleito deles. Tem 50% de renovação na Assembleia e tem que ter 50% de participação da turma nova tanto na Mesa quanto nas comissões e nos espaços de poder da Casa. Converso com novos e os atuais", diz.