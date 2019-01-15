Entidades fazem representação na PGR contra "superpoderes" de chefe do MPES

Fachada do MPES: instituição está acima do limite de alerta previsto pela LRF Crédito: Vitor Jubini

lei que concede "superpoderes" ao chefe do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Para as entidades, ela é "inconstitucional e contraria decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que restringe o foro privilegiado". A Transparência Capixaba e o Fórum das Carreiras Típicas do Estado (Focates) fizeram, nesta segunda-feira (14), uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a. Para as entidades, ela é "inconstitucional e contraria decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que restringe o foro privilegiado".

De acordo com o texto da lei, o procurador-geral de Justiça poderá atuar também no primeiro grau do Judiciário em processos de crimes comuns praticados por autoridades com foro privilegiado. Dessa forma, cabe ao chefe do MPES decidir se processa ou arquiva casos envolvendo, por exemplo, deputados estaduais, federais, senadores, governador e secretários de Estado. Isso em situações envolvendo crimes comuns, sem relação com o cargo em questão.

O projeto foi enviado pelo Ministério Público à Assembleia Legislativa e aprovado pelos deputados estaduais em 17 de dezembro do ano passado. No dia 31 de dezembro, em um dos seus últimos atos como governador do Estado, Paulo Hartung (ex-MDB e hoje sem partido) sancionou a lei.

Conforme a interpretação mais atual do Supremo Tribunal Federal (STF), o foro por prerrogativa de função vale apenas para parlamentares que cometeram um crime no exercício do cargo ou em função dele. Quando se trata de um crime comum, ou seja, sem relação direta com a atividade de um deputado estadual, por exemplo, o processo deve tramitar não no Tribunal de Justiça do Estado (TJES), mas na Vara do município em que o crime foi praticado, onde atuam juízes e promotores.