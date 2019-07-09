Empresário investigado por fraudes em licitações se entrega no ES

Ministério Público do Espírito Santo (MPES), nesta segunda-feira (8). O acusado teve a prisão decretada durante a deflagração da "Operação Adsumus". O empresário Vinícius Galvão Santana, acusado de participar de fraudes em licitações no município de Nova Venécia, se entregou ao, nesta segunda-feira (8). O acusado teve a prisão decretada durante a deflagração da "Operação Adsumus".

De acordo com o MPES, ele se entregou por volta das 16h, na Promotoria de Justiça de Nova Venécia. Outros mandados de prisão temporária expedidos para a operação serão cumpridos com a continuidade das investigações.

O CASO

MPES) deflagrou uma operação que investiga supostas fraudes em diversos tipos de processos de licitação em Noroeste do Estado, que teriam sido cometidas por agentes públicos e particulares. Na manhã da última sexta-feira (05), o Ministério Público do Espírito Santo () deflagrou uma operação que investiga supostas fraudes em diversos tipos de processos de licitação em Nova Venécia , regiãodo Estado, que teriam sido cometidas por agentes públicos e particulares.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 26 mandados de busca e apreensão nos municípios de Nova Venécia, São Gabriel da Palha e São Mateus.

São Gabriel da Palha e São Mateus. Os alvos das ações da Operação, batizada de Adsumus, foram as secretarias e a sede da Prefeitura de Nova Venécia; além de residências e empresas de investigados, localizadas no município e também nas cidades de

Foram presos: a servidora da Prefeitura de Nova Venécia Tatiany da Silva Pirola e os empresários Leonardo Cremasco da Silva, Silvana de Fatima Meireles Santana, Fabio Salvador e Wagner Boechat de Azeredo. As mulheres foram encaminhadas para o Centro Prisional Feminino de Colatina; e os homens, para a Penitenciária Regional de Linhares.

Também foram apreendidos telefones celulares, documentos, computadores e mídias, que serão analisados pelo Gaeco.

Segundo o MPES, a servidora presa utilizaria o cargo para direcionar licitações e beneficiar empresas participantes do esquema. Foram observadas supostas irregularidades em concorrências iniciadas pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes, nos contratos de manutenção de veículos e de construção civil.

A operação foi deflagrada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte), com apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar e da Polícia Militar. As investigações começaram efetivamente em 2014, mas em 2013, após as enchentes que atingiram todo o Estado e também o município, o Ministério Público reforçou a fiscalização nos investimentos prioritários que deveriam ser feitos, obedecendo ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Durante a fiscalização, o MPES recebeu informações de irregularidades na execução de obras públicas, o que alertou a Promotoria de Justiça de Nova Venécia quanto a possíveis ilegalidades nos procedimentos licitatórios. A partir de 2014, foram recebidas mais informações das ilegalidades, que se consolidaram por meio de ações judiciais movidas por empresas licitantes e por denúncias feitas à Ouvidoria do MPES. O órgão afirma que devido à complexidade dos fatos, o Gaeco incorporou e passou a utilizar técnicas especiais de investigação internacionalmente reconhecidas.

O NOME ADSUMUS

A palavra Adsumus, que dá nome à operação, tem origem no latim e significa "estamos presentes". A ideia é fazer referência ao monitoramento do MPES, que estaria atento ao uso do dinheiro público por parte da Prefeitura de Nova Venécia.

O QUE DIZEM OS ACUSADOS

Por meio de nota, a Prefeitura de Nova Venécia informou que a servidora presa atuava como chefe da divisão de licitação e que não tem conhecimento de qualquer irregularidade praticada por ela. Além disso, o município afirmou que colabora com a investigação, fornecendo todas as informações e documentos solicitados pelo MPES.

Em relação à servidora Tatiany da Silva Pirola, o advogado Tiago Magalhães Faria informou que entrou com um pedido de prisão domiciliar, em detrimento da temporária, visto que ela possui um filho menor de idade. No entanto, segundo ele, a família ainda decide qual advogado assumirá a defesa dela no caso.

Já o advogado Gabriel Passos Gagno, responsável pela defesa do empresário Wagner Boechat de Azeredo, disse que tentou a soltura do cliente, durante o final de semana, sem sucesso. Nesta segunda-feira (8), um novo pedido seria feito à Promotoria de Nova Venécia. De acordo com ele, o processo possui pouquíssimas provas e não constatou nada de irregular em relação ao cliente.