Em unidade de polícia de Israel, Bolsonaro realiza tiros ao alvo

Os principais jornais israelenses destacaram na manhã desta terça-feira (2) uma visita feita pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro à Unidade de Contraterrorismo da Polícia de Israel, onde, a seu pedido, realizou tiros ao alvo. Segundo os jornais Yedioth Aharonoth (Últimas Notícias) e Israel Hayom (Israel Hoje), Bolsonaro atirou sete vezes contra o alvo e acertou todos. O mandatário visita o país desde domingo (31).
Bolsonaro visitou a Unidade com seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), e outros membros da delegação oficial, como convidado do ministro de Segurança Interna de Israel, Gilad Erdan.
"Temos um potencial enorme de cooperação mivtzai porque a base para o sucesso de qualquer país é, acima de tudo, a segurança pessoal", disse Erdan. "E nossa experiência na luta contra o terrorismo nos ajuda também na luta contra a criminalidade".
Os combatentes da unidade israelenses fizeram demonstrações ao presidente brasileiro, entre elas como dominar um ônibus controlado por bandidos e saltar de helicópteros.