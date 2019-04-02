Em unidade de polícia de Israel, Bolsonaro realiza tiros ao alvo

Bolsonaro visitou a Unidade com seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), e outros membros da delegação oficial, como convidado do ministro de Segurança Interna de Israel, Gilad Erdan.

"Temos um potencial enorme de cooperação mivtzai porque a base para o sucesso de qualquer país é, acima de tudo, a segurança pessoal", disse Erdan. "E nossa experiência na luta contra o terrorismo nos ajuda também na luta contra a criminalidade".