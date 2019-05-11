Em prenúncio de aliança, Freixo recebe Haddad em ato pela educação no Rio

Haddad em evento em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Em um ensaio para as eleições municipais de 2020, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) ciceroneou, nesta sexta-feira (10), o ex-ministro da Educação e presidenciável pelo PT em 2018 Fernando Haddad, na passagem de sua caravana pelo Rio de Janeiro.

Potencial candidato do PSOL à Prefeitura do Rio no ano que vem e à espera do apoio do PT, Freixo acompanhou Haddad em encontro com movimentos populares e um ato público no Centro do Rio.

Em discurso na Cinelândia, Freixo chamou o governador Wilson Witzel de assassino e covarde.

Freixo também disse que se sente orgulhoso por saber que o presidente Jair Bolsonaro não suporta ouvir seu nome: "Olha, Bolsonaro, quanta balbúrdia, seu imbecil", discursou.

Haddad e Freixo conclamaram a juventude a ir às ruas.

"Tira as patas da educação, Bolsonaro. Devolve o dinheiro dos nossos meninos", disse Haddad no ato em defesa da Educação e contra a reforma da Previdência.