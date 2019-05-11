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Aliança para 2020

Em prenúncio de aliança, Freixo recebe Haddad em ato pela educação no Rio

Potencial candidato do PSOL à prefeitura carioca, deputado se uniu a petista e outros nomes da esquerda na Cinelândia

Publicado em 

11 mai 2019 às 13:20

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 13:20

Haddad em evento em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Em um ensaio para as eleições municipais de 2020, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) ciceroneou, nesta sexta-feira (10), o ex-ministro da Educação e presidenciável pelo PT em 2018 Fernando Haddad, na passagem de sua caravana pelo Rio de Janeiro.
Potencial candidato do PSOL à Prefeitura do Rio no ano que vem e à espera do apoio do PT, Freixo acompanhou Haddad em encontro com movimentos populares e um ato público no Centro do Rio.
Em discurso na Cinelândia, Freixo chamou o governador Wilson Witzel de assassino e covarde.
Freixo também disse que se sente orgulhoso por saber que o presidente Jair Bolsonaro não suporta ouvir seu nome: "Olha, Bolsonaro, quanta balbúrdia, seu imbecil", discursou.
Haddad e Freixo conclamaram a juventude a ir às ruas.
"Tira as patas da educação, Bolsonaro. Devolve o dinheiro dos nossos meninos", disse Haddad no ato em defesa da Educação e contra a reforma da Previdência.
Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Jandira Feghali (PC do B), notou a ausência de PSB e PDT. Sem citar os partidos, ela disse que ainda faltava gente naquele palanque e que "deveria ampliar".

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