Em meio à crise, Bolsonaro vai ao cinema ver filme sobre 'milagre da fé'

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta terça-feira, 26, em um cinema, na capital federal, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ele foi assistir a uma sessão de pré-estreia de um filme religioso chamado “Superação: o milagre da fé”.

O governo está em uma crise política com a Câmara por causa da articulação em torno da reforma da Previdência. A agenda do presidente prevê um audiência logo mais, às 11h30, com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. À tarde o presidente tem reunião do conselho de governo.