Em meio à crise, Bolsonaro vai ao cinema ver filme sobre 'milagre da fé'

O presidente Jair Bolsonaro esteve nesta terça-feira, 26, em um cinema, na capital federal, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ele foi assistir a uma sessão de pré-estreia de um filme religioso chamado “Superação: o milagre da fé”.
O governo está em uma crise política com a Câmara por causa da articulação em torno da reforma da Previdência. A agenda do presidente prevê um audiência logo mais, às 11h30, com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. À tarde o presidente tem reunião do conselho de governo.
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, foi uma das convidadas pela primeira-dama. A atração foi apenas para convidados. “Um filme totalmente inclusivo, um cinema cheio de surdos. Mãe surda com filho surdo podendo assistir a um filme”, disse Damares. De acordo com alguns convidados, Bolsonaro chegou por volta das 9h ao shopping em Brasília. Ele e Michelle deixaram o local por volta das 11h15 por uma saída lateral, sem falar com a imprensa.