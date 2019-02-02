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Em hospital, Bolsonaro deve se manifestar após eleição do Senado

Do quarto onde está, no quinto andar do hospital, Bolsonaro parabenizou ontem o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela reeleição na presidência da Câmara através de mensagens nas redes sociais.

Publicado em 

02 fev 2019 às 12:34

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 12:34

Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro deve se manifestar sobre o resultado da eleição do comando do Senado logo após o término do pleito, de acordo com a assessoria do Planalto. A eleição está prevista para ser retomada neste sábado a partir das 11 horas.
Bolsonaro continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recupera-se de uma cirurgia que retirou uma bolsa de colostomia e reconstruiu o trânsito intestinal. Neste sábado, um novo boletim médico deve ser divulgado às 17 horas. O presidente continua acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do filho Carlos Bolsonaro.
Do quarto onde está, no quinto andar do hospital, Bolsonaro parabenizou ontem o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela reeleição na presidência da Câmara através de mensagens nas redes sociais.

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