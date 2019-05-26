Em ato pró-Bolsonaro no ES, manifestantes encenam cabo de guerra no governo

Em um dos momentos do ato no Espírito Santo organizado para defender projetos de Bolsonaro , um grupo de manifestantes que descia a Terceira Ponte, a caminho da Praça do Papa, fez uma encenação teatral com um cabo de guerra.

De um lado, pessoas utilizando as máscaras com os rostos do presidente Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e o ministro Sergio Moro tentavam puxar o país para frente, enquanto outras pessoas representando o ministro do STF, Gilmar Mendes, o ex-presidente Lula e o deputado federal Rodrigo Maia puxaram o país para trás (veja fotos acima).

Com informações de Eduardo Dias

A MANIFESTAÇÃO NO ES

Manifestantes do Espírito Santo se mobilizaram para demonstrar apoio, neste domingo (26), aos projetos do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que tramitam no Congresso Nacional. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) estimou o número de 35 mil pessoas na manifestação. Um dos organizadores do ato, Humberto Pinto, do "Vitória da Ética", disse que 50 mil pessoas participaram do evento.

Terceira Ponte (veja vídeo abaixo), no sentido Vitória, para um ato marcado na Praça do Papa. O trânsito foi liberado totalmente na ponte por volta das 18h25. A concentração do movimento aconteceu por volta das 14 horas em Vila Velha , no posto Moby Dick, na Praia da Costa. Por volta das 14h30 os manifestantes deixaram o local e seguiram pela, no sentido Vitória, para um ato marcado na Praça do Papa.na ponte por volta das 18h25.

Vestidos de verde e amarelo, com faixas e carro de som, manifestantes seguiram pela ponte gritando "Fora PT" e "Fora Centrão". Eles também carregaram cartazes com mensagens contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Por volta das 16h12, a maioria dos manifestantes já se encontrava na Praça do Papa (veja fotos abaixo). O ato foi encerrado por volta das 17h11.

ATOS NO ES E NO PAÍS

O mesmo movimento acontece em pelo menos 14 estados e o Distrito Federal. No Espírito Santo o ato é organizado pelos movimentos "Ação Brasil" e "Direita de Vila Velha".

Segundo a organização, a proposta não é defender Bolsonaro , mas sim chamar a atenção da população para a necessidade da aprovação das pautas no Congresso que os grupos consideram importantes.

"Queremos avançar em alguns assuntos que ficaram esquecidos, isso independentemente de classe, de raça, de idade. A gente não precisa criar um distanciamento do governo. Nós estamos defendendo a reforma da Previdência, o pacote anticrime (apresentado à Câmara Federal pelo ministro da Justiça, Sergio Moro), a reforma tributária, a CPI Lava Toga, a continuidade da Lava Jato. Se elas derem para trás, nós não avançamos. Isso precisa sair da pauta este ano", defende Taís Venancio, que é uma das organizadoras do evento.