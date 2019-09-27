Eduardo Bolsonaro faz gesto de arma em frente a monumento pela paz em NY Crédito: Reprodução/Twitter

A escultura do sueco Carl Fredrik Reuterswärd -um revólver cujo cano termina amarrado em um nó- foi feita após o assassinato de John Lennon, morto a tiros em 8 de dezembro de 1980, como uma homenagem ao músico.

A obra, um dos mais conhecidos monumentos ao desarmamento no mundo, encontra-se na ONU desde 1988. O artista faleceu em 2016.