Do Val diz que pediu relatoria do caso Eduardo Bolsonaro por formalidade

O senador, que é um dos integrantes dado Senado, foi um dos quatro parlamentares que pediu ao presidente do colegiado, Nelsinho Trad (PTB), para relatar a indicação do deputado federal(PSL-SP) à embaixada brasileira em(EUA). O senador já havia sido crítico à possibilidade de o filho do presidente receber o título de chefe de missão diplomática.

Procurado pela reportagem, o senador minimizou, explicando que o pedido foi antes do recesso, logo quando se cogitou a possibilidade de Eduardo ser indicado. "Pedi só por formalidade, não é que estou brigando pela relatoria. O Nelsinho tinha dito que seria para outro senador, e assim ficou. Não estou contra o governo, só estou com um pensamento para auxiliar o governo a não errar".