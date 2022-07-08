Do Val: "Criaram emenda do relator para ter moeda de troca. Eu não troquei"

Os senadores Reguffe (atual União Brasil-DF) e Marcos do Val (Podemos-ES) assumiram em fevereiro de 2021 a presidência e vice-presidência da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, respectivamente Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

orçamento secreto, foram criadas “para ter essa moeda de troca” com o Poder Executivo. Em entrevista para A Gazeta, o parlamentar assegura que não trocou voto em favor do governo por recursos, mas sustenta que o instrumento era muito utilizado para beneficiar parceiros do governo nas votações. O senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) afirma que as emendas do relator, popularmente conhecidas como, foram criadas “para ter essa moeda de troca” com o Poder Executivo. Em entrevista para, o parlamentar assegura que não trocou voto em favor do governo por recursos, mas sustenta que o instrumento era muito utilizado para beneficiar parceiros do governo nas votações.

“Era (usada como moeda de troca). Quem trocava, trocava. Eu não troquei. Se fizer investigação do valor que eu recebi, no período que recebi, e ver as minhas votações, vai ver que eu votei contrário ao governo. (...) Outros pode ser que tenham concordado. Isso acontecia, de dar prioridade a quem era parceiro, e quem não era parceiro ficava no final da fila”, admitiu Marcos do Val.

Na noite de quinta, Do Val alegou em nota à imprensa ter sido mal interpretado. No entanto, áudio da entrevista ao Estadão divulgada pelo jornal confirma que o senador afirmou ter recebido o valor em troca de apoio . “Mas ele (Alcolumbre) falou: ‘Só que o Rodrigo te colocou no critério como se você fosse um líder pela gratidão de você ter ajudado a campanha dele a presidente do Senado’. Eu falei: ‘Poxa, obrigado, não vou negar e vou indicar’”, diz Do Val na gravação, citando o senador e articulador da campanha de Pacheco à presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Na conversa por telefone com a reportagem de A Gazeta, o orçamento secreto foi abordado pelo senador ao ser questionado sobre as razões para tornar as emendas do relator impositivas (ou seja, aquelas que o governo federal é obrigado a pagar quando aprovadas), como ele propôs no relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023. É nesse momento que Do Val se refere ao uso dessas emendas como "moeda de troca".

"Criaram esse RP 9 (nome técnico da emenda do relator) para ter essa moeda de troca (com o Executivo). Como neutralizaram a emenda individual e a emenda de bancada, que antes de ser impositiva recebia quem era parceiro, vamos dizer assim, e transformou em algo obrigatório, o Executivo falou assim: 'poxa, perdemos a nossa moeda de troca'", afirma o senador a A Gazeta.

Marcos do Val argumenta que, ao tornar as emendas obrigatórias e havendo mais transparência e controle, com a divulgação de quem indicou cada emenda e com a assinatura de um senador e um deputado federal, os parlamentares vão ter “liberdade para ser oposição, sem virarem reféns”.

A reportagem perguntou ao senador se esse modelo de emenda não seria o mesmo das emendas individuais e de bancada, que são de execução obrigatória e servem, muitas vezes, aos desejos paroquiais dos parlamentares de todo o Brasil, ainda que tenham critérios isonômicos de valores para todos os membros do Congresso Nacional. No entanto, o senador não respondeu diretamente à pergunta. A emenda do relator foi criada em 2019 e sempre foi vista como uma forma de o governo angariar apoio no Congresso, por ser distribuída sem critérios claros e, portanto, sem transparência.

Embora volte diversas vezes ao tema, o senador não conseguiu esclarecer qual teria sido o critério utilizado por Pacheco para que ele recebesse R$ 50 milhões em emendas do relator. Na entrevista para A Gazeta, Do Val detalha que tratou com o gabinete de Davi Alcolumbre. Ele interrompeu a entrevista por telefone por duas vezes para atender ligações do senador do União Brasil, também citado no áudio do Estadão. Do Val também fala sobre o porquê de ter sido indicado pelo Podemos para a relatoria da LDO 2023.

Confira a entrevista de Marcos do Val: