Disputa pelo comando do MDB de Vitória pode parar na Justiça

Chapa encabeçada por José Esmeraldo (PMDB) foi indeferida Crédito: Guilherme Ferrari

MDB de José Esmeraldo para a eleição do diretório municipal, marcada para o próximo sábado (04). O grupo tem três dias para apresentar recurso. A comissão executiva dode Vitória , por seis votos a dois, decidiu, nesta segunda-feira (29), indeferir a chapa encabeçada pelo deputado estadualpara a eleição do diretório municipal, marcada para o próximo sábado (04). O grupo tem três dias para apresentar recurso.

O conflito pode ter repercussão na Justiça. É que das 11 irregularidades identificadas na chapa inscrita, uma delas fala em "fraude na apresentação de documento e falsidade ideológica". Um dos 60 integrantes da chapa teria sido colocado sem consentimento e tido assinatura forjada.

Ao constatar o indício de crime, a equipe jurídica do MDB recomendou à cúpula do partido providências internas e na Justiça.

"Havia diferença entre o nome que encabeçava o pedido e a assinatura. Fizemos diligências e a pessoa declarou, por escrito, que não tinha assinado declaração alguma nem consentido com a inscrição", afirmou o advogado Sirlei de Almeida, responsável pela análise das chapas.

Para Esmeraldo, estão querendo "ganhar no tapetão". Ele pretende recorrer. Caso o recurso não seja aceito na instância municipal, o grupo dele vai à estadual. Caso a chapa permaneça barrada, também deve procurar a Justiça.

"Entrei (na disputa) a pedido de muita gente. O MDB está em baixa, não tem nem vereador em Vitória mais. Não sabia que os caras eram tão diabólicos assim. Não estão deixando nem a gente disputar. Esse Chico Donato (atual presidente na Capital) é perigoso, um câncer", disse.

MEMBRO NATO

Procurado, Donato evitou entrar em polêmicas e disse que, na condição de presidente, é, formalmente, "membro nato das duas chapas". Em caso de vitória da segunda, ele deve permanecer à frente do partido.

Esmeraldo diz que quem cometeu irregularidades, na verdade, foi o comando da legenda. Ele critica a realização da reunião em feriado e a convocação feita às pressas. A reunião realizada nesta segunda foi tensa.