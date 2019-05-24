Disputa em Jardim Camburi pode repercutir na Câmara em 2020

Vista do bairro Jardim Camburi, o maior de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A eleição da Associação Comunitária de Jardim Camburi , marcada para o próximo domingo (26), pode influenciar ao menos uma das vagas da Câmara de Vitória na disputa de outubro de 2020. Com população estimada em 60 mil moradores, o bairro está sem representante no Legislativo municipal pela primeira vez em mais de uma década.

Enock Sampaio, da Chapa 1, é do PSD; Aloísio José Muruce, da Chapa 2, é do PPS. Da Chapa 3, Os líderes das três chapas em disputa são filiados a partidos políticos. Em maior ou menor grau, todos têm atividades políticas e partidárias e contam com apoio de mandatários. Candidato à reeleição,, da Chapa 1, é do PSD;, da Chapa 2, é do PPS. Da Chapa 3, Evandro Figueiredo é filiado ao PRB.

Enock Sampaio é do PSD Crédito: Caíque Verli

Enock é vice-presidente do partido em Vitória. O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), presidente municipal da sigla, diz que pedirá votos ao correligionário.

Aloísio José Muruce é do PPS Crédito: Facebook/Aloísio Muruce

Aloísio Muruce é apoiado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PPS) e é comissionado na gestão de Luciano Rezende (PPS).

Evandro Figueiredo é filiado ao PRB Crédito: Carlos Alberto Silva

Evandro Figueiredo é muito próximo ao deputado federal Amaro Neto (PRB), que rivalizou com Luciano na disputa pela prefeitura da capital em 2016.

Jardim Camburi é a base eleitoral de Gandini. Eleito vereador três vezes, desde 2008, deixou a Câmara ao ganhar a eleição para deputado, em outubro do ano passado. Com isso, deixou um espaço que lideranças do bairro admitem ter ficado vago e que pretendem preencher.

Enock sustenta que, em sua gestão, iniciada em 2016, buscou deixar questões partidárias fora da associação.

"A gente tenta tocar de maneira independente, de forma que não seja usada como trampolim político. Não existe nada determinado e acordado (para ser ou não ser candidato a vereador em 2020). Cada um da chapa vai fazer seu trabalho e lá pleitear o que quiser. Pode ser qualquer pessoa da chapa", disse.

EXPECTATIVA

Muruce reconhece que há uma expectativa de lideranças do bairro em chegar a Câmara. Ele nega interesse em candidatura. Inclusive, registrou em cartório que não será candidato no ano que vem.

"Existe esse raciocínio de que quem for eleito vai ser candidato no ano que vem. Por isso, fui no cartório e registrei que não vou ser. Tomando essa decisão, você mostra para os moradores que quer cumprir os três anos de mandato. Como Gandini se candidatou e virou deputado, abriu-se uma luz. Os que já foram ou não foram candidatos têm expectativa muito grande, tem um vazio a ser ocupado", disse.

Evandro disputou a Câmara em 2016. Dos cerca de 1,3 mil votos que recebeu, mais de 90% partiram de Jardim Camburi. Ele considera natural que um líder comunitário dispute a eleição municipal.

"O vereador é um representante de uma cidade, de um bairro, de uma categoria, de um sindicato, que fiscaliza e propõe leis. Entendo como natural que quem presta um bom serviço para comunidade seja incentivado a representá-la na Câmara. Prefiro alguém que já prestou um serviço do que alguém que se apresenta como novidade e não prestou serviço nenhum", comentou.

VOTAÇÃO

A votação acontecerá entre 9 e 17 horas do domingo (26), na Escola Municipal Elzira Vivacqua dos Santos. Para votar, é preciso apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência com data de vencimento igual ou superior a fevereiro de 2019.