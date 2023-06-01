Detento que havia fugido durante banho de sol volta a ser preso em Cachoeiro

Detento foi recapturado e levado para cumprir pena em regime fechado. (Divulgação/Sejus) Crédito: Divulgação/Sejus

Na ocasião, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , colaboradores da APAC foram rendidos e se recusaram a entregar a chave da porta de saída aos detentos. Para conseguirem fugir, então, eles teriam quebrado uma parede.

A ação para a captura do fugitivo detido nesta quinta (1º) contou com levantamentos realizados pela Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip) da Sejus.

O capturado foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e retornará ao sistema prisional para cumprimento da pena em unidade de regime fechado. Com a prisão desta quinta-feira (1º), três reeducandos da unidade já foram recapturados em ações conjuntas da Sejus e da Polícia Militar

O que é APAC?

A APAC é uma entidade de direito privado, com capacidade para 40 recuperandos do regime fechado e fica em Monte Líbano, no interior de Cachoeiro de Itapemirim. Diferente do sistema prisional comum, nela, os presos – denominados reeducandos ou recuperandos – também são responsáveis por sua própria ressocialização. Na unidade, eles realizam tarefas domésticas, piscicultura, recebem assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica.

Recentemente, a Sejus realizou a reforma do imóvel destinado ao funcionamento da APAC, incluindo o bloco administrativo e o espaço onde funciona o regime fechado. Apesar de haver celas, elas ficam abertas e os colaboradores não utilizam armas. O espaço foi inaugurado em 2020 e é o primeiro do Estado.