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Recapturado

Detento que havia fugido durante banho de sol volta a ser preso em Cachoeiro

Fugitivo, que estava em unidade de ressocialização, agora retornará ao sistema prisional para cumprimento da pena em unidade de regime fechado
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 jun 2023 às 16:02

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 16:02

Recuperação APAC
Detento foi recapturado e levado para cumprir pena em regime fechado. (Divulgação/Sejus) Crédito: Divulgação/Sejus
Um homem que estava foragido da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) desde abril, foi preso por policiais penais nesta quinta-feira (1º), em Cachoeiro de Itapemirim. O detento, que estava preso por furto e roubo, havia fugido durante o banho de sol, no dia 5 de abril, juntamente com mais sete reeducandos, como são chamados os condenados que se encontram em unidades de ressocialização.
Na ocasião, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), colaboradores da APAC foram rendidos e se recusaram a entregar a chave da porta de saída aos detentos. Para conseguirem fugir, então, eles teriam quebrado uma parede.
A ação para a captura do fugitivo detido nesta quinta (1º) contou com levantamentos realizados pela Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip) da Sejus. 
O capturado foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e retornará ao sistema prisional para cumprimento da pena em unidade de regime fechado. Com a prisão desta quinta-feira (1º), três reeducandos da unidade já foram recapturados em ações conjuntas da Sejus e da Polícia Militar.

O que é APAC?

A APAC é uma entidade de direito privado, com capacidade para 40 recuperandos do regime fechado e fica em Monte Líbano, no interior de Cachoeiro de Itapemirim. Diferente do sistema prisional comum, nela, os presos – denominados reeducandos ou recuperandos – também são responsáveis por sua própria ressocialização. Na unidade, eles realizam tarefas domésticas, piscicultura, recebem assistência espiritual, médica, psicológica e jurídica.
Recentemente, a Sejus realizou a reforma do imóvel destinado ao funcionamento da APAC, incluindo o bloco administrativo e o espaço onde funciona o regime fechado. Apesar de haver celas, elas ficam abertas e os colaboradores não utilizam armas. O espaço foi inaugurado em 2020 e é o primeiro do Estado.
Para participar da associação é necessária autorização judicial e que o detento seja voluntário. O recuperando passa por um treinamento para conhecer o conceito e o método aplicado nas associações, com duração de 90 dias. A APAC é filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC).

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