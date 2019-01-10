Desembargador mantém a prisão de Luiz Durão

O desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relator do caso no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), negou osdo deputado estadual Luiz Durão (PDT) e manteve o parlamentar, acusado de estupro, preso no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Vitória. A decisão é de quarta-feira (09), mas foi registrada somente nesta quinta (10).

Assim, fica inalterado o quadro que já havia sido determinado pelo desembargador que estava de plantão no TJ, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no último dia 05. Ele

A defesa, em pedido de reconsideração, queria a liberdade imediata ou a concessão de prisão domiciliar ao pedetista e ainda o trancamento da ação penal. O desembargador também não se manifestou sobre uma possível "descida" do caso, ainda em fase de inquérito, para o primeiro grau do Judiciário, o que poderia ocorrer, já que o crime imputado a Durão não tem relação com a função dele na Assembleia. Foi concedida vista ao Ministério Público Estadual (MPES) para análise.