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Acusado de estupro

Desembargador mantém a prisão de Luiz Durão

Parlamentar permanece no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Vitória. Magistrado também negou prisão domiciliar

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 19:52

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

10 jan 2019 às 19:52
Deputado Luiz Durão está preso suspeito de estupro contra a jovem de 17 anos Crédito: Fernando Madeira
O desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relator do caso no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), negou os pedidos da defesa do deputado estadual Luiz Durão (PDT) e manteve o parlamentar, acusado de estupro, preso no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Vitória. A decisão é de quarta-feira (09), mas foi registrada somente nesta quinta (10).
Assim, fica inalterado o quadro que já havia sido determinado pelo desembargador que estava de plantão no TJ, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no último dia 05. Ele converteu a prisão em flagrante em preventiva.  
"Calma, vai ser rápido", disse Durão, preso por estupro, a adolescente
A defesa, em pedido de reconsideração, queria a liberdade imediata ou a concessão de prisão domiciliar ao pedetista e ainda o trancamento da ação penal. O desembargador também não se manifestou sobre uma possível "descida" do caso, ainda em fase de inquérito, para o primeiro grau do Judiciário, o que poderia ocorrer, já que o crime imputado a Durão não tem relação com a função dele na Assembleia. Foi concedida vista ao Ministério Público Estadual (MPES) para análise.
Desembargador mantém a prisão de Luiz Durão
O processo está sob sigilo e as informações foram obtidas pela reportagem do Gazeta Online com fontes que acompanham o caso.
SEM MANDATO
Como o deputado estadual Marcelo Santos, também do PDT, anunciou nesta quinta que não vai mais assumir a Secretaria de Estado de Esportes, Durão vai ficar sem mandato a partir de 1º de fevereiro. Como é o primeiro suplente da coligação que elegeu Marcelo, caso o correligionário fosse para o primeiro escalão do governo Casagrande, a vaga na Assembleia caberia a Durão. Isso vai fazer com que o caso vá, automaticamente, para o 1º grau, mas pode ser que até lá haja alguma manifestação nesse sentido. 
Durão foi preso em flagrante, na última sexta-feira (04), quando saída de um motel, na Serra, com uma adolescente de 17 anos.

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