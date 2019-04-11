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"Está aprendendo"

Desacertos nos cem dias da gestão Bolsonaro foram 'pontuais', diz Onyx

Para ele, maioria das ações até o momento foi positiva. Onyx justificou que o governo 'está aprendendo'

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 15:07

Publicado em 

11 abr 2019 às 15:07
Oministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a admitir erros nos primeiros cem dias da gestão Jair Bolsonaro, mas avaliou que foram questões "pontuais" e que a maioria das ações até o momento foi positiva. Como fez em outros discursos, ele justificou que o governo "está aprendendo". "Tem que ter paciência", reforçou.
Onyx também afirmou que é preciso ter "humildade" para reconhecer quando o governo se engana . "Precisamos ter humildade. Saber que a gente erra e corrigir." Ele também elogiou o presidente Bolsonaro, dizendo que ele é o primeiro a reconhecer quando não possui informações sobre determinado assunto.
Onyx e técnicos da Casa Civil participaram de coletiva de imprensa para um balanço dos 100 dias.
No início, ao ser questionado sobre o que está dando errado, afirmou que às vezes se coloca para jogar alguém que não oferece o rendimento que se esperava. Neste caso, alegou, é preciso mudar. Desde o início do ano, dois ministros foram demitidos.
"O presidente está fazendo os mesmos ajustes que o Felipão (técnico do Palmeiras) fez no ano passado e deu certo", disse. Ele também comentou que o Palmeiras, do qual Bolsonaro é torcedor, iniciou o campeonato "flertando com o rebaixamento, mas terminou campeão".

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