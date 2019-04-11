Desacertos nos cem dias da gestão Bolsonaro foram 'pontuais', diz Onyx

Oministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, voltou a admitir erros nos primeiros cem dias da gestão Jair Bolsonaro, mas avaliou que foram questões "pontuais" e que a maioria das ações até o momento foi positiva. Como fez em outros discursos, ele justificou que o governo "está aprendendo". "Tem que ter paciência", reforçou. O ministro-chefe da, voltou a admitir erros nos primeirosda gestão, mas avaliou que foram questões "pontuais" e que a maioria das ações até o momento foi positiva. Como fez em outros discursos, ele justificou que o governo "está aprendendo". "Tem que ter paciência", reforçou.

Onyx também afirmou que é preciso ter "humildade" para reconhecer quando o governo se engana . "Precisamos ter humildade. Saber que a gente erra e corrigir." Ele também elogiou o presidente Bolsonaro, dizendo que ele é o primeiro a reconhecer quando não possui informações sobre determinado assunto.

Onyx e técnicos da Casa Civil participaram de coletiva de imprensa para um balanço dos 100 dias.

No início, ao ser questionado sobre o que está dando errado, afirmou que às vezes se coloca para jogar alguém que não oferece o rendimento que se esperava. Neste caso, alegou, é preciso mudar. Desde o início do ano, dois ministros foram demitidos.