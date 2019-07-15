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Na véspera de recesso

Deputados do ES devem aprovar empréstimo bilionário para o governo

Projetos de lei para o governo do Estado pegar financiamento de R$ 1 bilhão estão na Assembleia Legislativa
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

15 jul 2019 às 12:40

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 12:40

Fachada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Estão na Assembleia Legislativa desde a última sexta-feira (12) dois projetos de lei de autoria do governo que pedem autorização do Legislativo para o Estado obter cerca de R$ 1 bilhão em empréstimos, conforme adiantou o Gazeta Online.
A verba será usada, principalmente, para construção e manutenção de rodovias e de creches. Serão US$ 274 milhões para infraestrutura e outros US$ 94 milhões para a educação.
A análise das propostas deverá ser a principal atividade dos deputados nesta semana – a última antes do recesso parlamentar.
O líder do governo na Casa, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), disse que as matérias deverão estar prontas para votação a partir desta terça-feira (16).
"Os projetos de maior importância (na semana) são dois empréstimos. Um para asfalto e outro para educação", disse.
> Governo do ES pede empréstimo bilionário para construir estradas e creches
Nesta reta final, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), convocou os líderes partidários para uma reunião no início da tarde desta segunda-feira (15) para tratar de "assuntos diversos".
Há, ainda, a expectativa para o envio do projeto que cria uma fundação estatal para a gestão de hospitais públicos. O presidente da Comissão de Saúde, Hércules Silveira (MDB), porém, acredita que deve haver mais tempo para discussão.
"Pode até chegar nesta semana (o projeto), mas não acredito que seja aprovado logo. Temos que discutir um pouco mais", frisou Hércules.
> Homenageado na Assembleia, Richarlison pede investimentos em educação
O chefe da Casa Civil do governo do Estado, Davi Diniz, não foi localizado para comentar.

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