Deputados do ES devem aprovar empréstimo bilionário para o governo

Fachada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Marcelo Prest

A verba será usada, principalmente, para construção e manutenção de rodovias e de creches. Serão US$ 274 milhões para infraestrutura e outros US$ 94 milhões para a educação.

A análise das propostas deverá ser a principal atividade dos deputados nesta semana – a última antes do recesso parlamentar.

O líder do governo na Casa, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), disse que as matérias deverão estar prontas para votação a partir desta terça-feira (16).

"Os projetos de maior importância (na semana) são dois empréstimos. Um para asfalto e outro para educação", disse.

Nesta reta final, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), convocou os líderes partidários para uma reunião no início da tarde desta segunda-feira (15) para tratar de "assuntos diversos".

Há, ainda, a expectativa para o envio do projeto que cria uma fundação estatal para a gestão de hospitais públicos. O presidente da Comissão de Saúde, Hércules Silveira (MDB), porém, acredita que deve haver mais tempo para discussão.

"Pode até chegar nesta semana (o projeto), mas não acredito que seja aprovado logo. Temos que discutir um pouco mais", frisou Hércules.