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Brasília

Deputados debatem desastre de Brumadinho no plenário da Câmara

Na tragédia, morreram 165 pessoas e 155 ainda estão desaparecidas

Publicado em 

13 fev 2019 às 16:37

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 16:37

Comissão geral da Câmara discute tragédia em Brumadinho Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O plenário da Câmara dos Deputados está reunido desde o começo da manhã desta quarta-feira (13) para debater os impactos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte (MG). Na tragédia, morreram 165 pessoas e 155 estão desaparecidas.
O debate foi proposto para discutir as circunstâncias e as responsabilidades do rompimento da barragem da Vale. O rompimento, ocorrido em 25 de janeiro deste ano, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos da mineração no Brasil.
A Câmara criou comissão externa para acompanhar os desdobramentos da tragédia e nos próximos dias deve instalar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI). O Senado já anunciou a criação de uma CPI para investigar a tragédia e apurar responsabilidades.
> Ibama vê falha em salvamento de animais em Brumadinho e multa a Vale

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