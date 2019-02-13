Deputados debatem desastre de Brumadinho no plenário da Câmara

Comissão geral da Câmara discute tragédia em Brumadinho Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

O plenário da Câmara dos Deputados está reunido desde o começo da manhã desta quarta-feira (13) para debater os impactos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte (MG). Na tragédia, morreram 165 pessoas e 155 estão desaparecidas.

O debate foi proposto para discutir as circunstâncias e as responsabilidades do rompimento da barragem da Vale. O rompimento, ocorrido em 25 de janeiro deste ano, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos da mineração no Brasil.