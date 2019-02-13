Deputados debatem desastre de Brumadinho no plenário da Câmara

O plenário da Câmara dos Deputados está reunido desde o começo da manhã desta quarta-feira (13) para debater os impactos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte (MG). Na tragédia, morreram 165 pessoas e 155 estão desaparecidas.
O debate foi proposto para discutir as circunstâncias e as responsabilidades do rompimento da barragem da Vale. O rompimento, ocorrido em 25 de janeiro deste ano, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos da mineração no Brasil.
A Câmara criou comissão externa para acompanhar os desdobramentos da tragédia e nos próximos dias deve instalar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI). O Senado já anunciou a criação de uma CPI para investigar a tragédia e apurar responsabilidades.