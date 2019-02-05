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Deputados da bancada capixaba apoiam medidas propostas por Moro

Parlamentares vão analisar as medidas que devem ser encaminhadas pelo ministro ao Congresso Nacional
Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

05 fev 2019 às 01:39

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 01:39

Sérgio Moro é o ministro da Justiça e Segurança Pública Crédito: Isaac Amorim/MJSP
Seis dos 10 parlamentares capixabas da bancada federal ouvidos pelo Gazeta Online consideraram positivo o pacote anticrime apresentado nesta segunda-feira (4) pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, aos governadores, em Brasília. As propostas serão encaminhadas ao Congresso Nacional.
Moro incluiu a prisão após a segunda instância e a criminalização do caixa dois no pacote. O texto da proposta altera 14 leis do Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e Código Eleitoral.
O ministro incluiu ainda no pacote anticrime uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro (PSL): a possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante sua atividade. Pelo texto, a proposta permite ao juiz reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção. As circunstâncias serão avaliadas e, se for o caso, o acusado ficará isento de pena.
OPINIÕES DOS DEPUTADOS FEDERAIS
"São ajustes para atender àquilo que a população clama e terão meu apoio. Hoje a polícia é recebida à bala" - Amaro Neto (PRB), deputado federal Crédito: Tati Beling/Ales

"O pacote é bom por combater a corrupção, o crime organizado e o violento, que estão geralmente conectados" - Felipe Rigoni (PSB), deputado federal Crédito: Divulgação/assessoria

"Apoiarei o projeto como um todo. Ele é pertinente para o momento e para o que a sociedade espera" - Josias da Vitória (PPS), deputado federal Crédito: Tati Beling/Ales

"Vejo que as medidas foram apresentadas acertadamente, para combater o crime de forma mais dura" - Sérgio Vidigal (PDT), deputado federal Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos deputados

"Temos normas da década de 30, que precisam de mudanças, e também de combater a corrupção" - Soraya Manato (PSL), deputada federal Crédito: Nerissa Neves

"O projeto ainda precisa de ampla e profunda discussão com especialistas, juristas e sociedade" - Ted Conti (PSB), deputado federal Crédito: Reprodução/Facebook

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