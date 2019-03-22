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Lula

Depoimento de Lula marcado para esta sexta-feira é suspenso

Ministro do STF acatou pedido da defesa do ex-presidente

Publicado em 22 de Março de 2019 às 01:38

Publicado em 

22 mar 2019 às 01:38
Lava Jato não precisa de pirotecnia para sobreviver, diz Lula sobre prisão de Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender o depoimento dele marcado para sexta-feira (22).
Detido há 11 meses, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, Lula era aguardado para depor em quatro inquéritos.
Fachin concordou com a defesa e determinou prazo mínimo de cinco dias úteis para que os advogados possam analisar o material.
O ministro determinou, ainda, que a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba seja comunicada com “urgência” da decisão.
A defesa de Lula, desde sua prisão em abril de 2018, reitera a inocência dele e diz que ele não cometeu crimes em momento algum. O ex-presidente também afirma que não cometeu irregularidades.

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