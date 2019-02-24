Defesa pede anulação do processo contra Luiz Durão

Luiz Durão prestou depoimento em delegacia após ser preso em flagrante ao sair de um motel Crédito: Fernando Madeira

Os advogados do ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT), acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos, solicitaram à Justiça que o processo contra o político seja totalmente anulado em razão de uma quebra de procedimento. A alegação da defesa é de que como na época Durão ainda era deputado, sua prisão em flagrante, no dia 4 de janeiro pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), deveria ter sido comunicada pela Polícia Civil em até 24 horas à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). No entanto, isso não aconteceu.

A resposta da defesa contra as acusações que pesam contra Luiz Durão foi protocolada na sexta-feira (22) na 2ª Vara Criminal da Serra. De acordo com Constituição Estadual, a Assembleia pode deliberar, por voto, acerca da prisão de seus membros no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável e "os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas". No entanto, conforme destaca a defesa no documento em questão, a exigida comunicação à Assembleia ocorreu apenas em 08/01/2019, ou seja, 96 horas após a prisão, violando assim a determinação legal.

“Havia um procedimento que deveria ter sido cumprido. Tanto deveria ter sido cumprido que o Tribunal de Justiça por mais de duas ocasiões se manifestou acreditando que havia prerrogativa de foro. Se o Tribunal reconhece isso, o procedimentos referentes aos casos de prerrogativas de foro deveriam ter sido cumpridos”, destaca o advogado de defesa Jovacy Peter Filho.

chegou a chamar de "falta vergonhosa" a condução da Polícia Civil no caso do colega de plenário. O questionamento sobre o não cumprimento do prazo para a comunicação da prisão à Assembleia já foi feito por um dos deputados estaduais. Enivaldo dos Anjos (PSD), então 2º secretário da Mesa Diretora da Casa,a condução da Polícia Civil no caso do colega de plenário.

"DEIXAR A JUSTIÇA FAZER SEU TRABALHO"

O chefe da Polícia Civil no Espírito Santo, José Darcy Arruda, afirma que a instituição não se manifestará mais acerca do assunto. "Já está em nível de processo, o flagrante foi lavrado, o juiz manteve a prisão na custódia, a prisão foi mantida em dois graus de jurisdição. Então, a Polícia Civil se reserva a não se manifestar com relação a esses fatos. Agora é deixar a Justiça fazer seu trabalho", afirmou.

Luiz Durão, que estava preso desde 4 de janeiro - a prisão em flagrante foi convertida em preventiva - foi solto no dia 15 deste mês em razão de uma decisão da desembargadora substituta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Rozenéa Martins de Oliveira.

CONTRAPOSIÇÕES

A defesa também procurou desconstruir a versão dos fatos apresentada pela adolescente na denúncia. Um dos pontos destacados na peça é o fato de a acusação inicial afirmar que “a própria pessoa do acusado gera um profundo medo” na suposta vítima e, portanto, apenas sua presença já constituiria uma ameaça.

Para contrapor este argumento, a defesa utiliza partes do depoimento da própria adolescente, nas quais ela afirma que o político é amigo de sua família e que frequenta sua casa mensalmente. Em um dos trechos, a jovem diz que havia começado a trabalhar em um escritório de Durão em Linhares. “Soa duvidoso o profundo medo de alguém se 'a gente pediu uma colocação de trabalho' em seu escritório particular, para, de acordo com a declarante, realizar funções rotineiras do deputado”, diz a defesa.

O fato de o ex-parlamentar ter proximidade com a vítima e a família da vítima, no entanto, é um dos agravantes apontados, com base na Lei Maria da Penha, pelo Ministério Público, que denunciou Durão. A denúncia já foi recebida e o pedetista é réu por estupro.

entrevista ao Gazeta Online, o administrador, de 49 anos, que não é mais casado com a mãe da adolescente e tem pouco contato com a filha, afirma que Durão sempre foi próximo à família de sua ex-mulher, chegando a realizar reuniões políticas na casa dos avós da vítima. A ligação entre a família da adolescente e Luiz Durão foi confirmada pelo pai da vítima. Em, o administrador, de 49 anos, que não é mais casado com a mãe da adolescente e tem pouco contato com a filha, afirma que Durão sempre foi próximo à família de sua ex-mulher, chegando a realizar reuniões políticas na casa dos avós da vítima.

PRÓXIMOS PASSOS

De acordo com o Jovacy Peter Filho, ao analisar os argumentos da defesa, a juíza poderá anular o processo ou dar prosseguimento para a obtenção de mais provas. Caso essa segunda hipótese se concretize, a próxima fase será a da marcação da audiência de instrução e julgamento, na qual os envolvidos serão ouvidos.