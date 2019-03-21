Defesa de Temer: Prisão sem prova fere lei para tentar exibir troféu

O ex-presidente Michel Temer é abordado pela Polícia Federal no meio de avenida do Rio; ele foi preso Crédito: Reprodução/TV Globo

O advogado Eduardo Carnelós, que defende o ex-presidente Michel Temer , divulgou nota na tarde desta quinta-feira (21) em que classifica a prisão do seu cliente como sendo um "dos mais graves atentados ao estado democrático e de direito no Brasil ".

"Os fatos objeto da investigação foram relatados por delator, e remontam ao longínquo primeiro semestre de 2014. Dos termos da própria decisão que determinou a prisão, extrai-se a inexistência de nenhum elemento de prova comprobatório da palavra do delator, sendo certo que este próprio nada apresentou que pudesse autorizar a ingerência de Temer naqueles fatos", diz Carnelós.

A defesa diz que os fatos usados para a prisão de Temer são alvo de recurso que está em apreciação no Supremo Tribunal Federal

"Aliás, tais fatos são também objeto de requerimento feito pela procuradora-geral da República ao STF (Supremo Tribunal Federal) e o deferimento dele pelo ministro Roberto Barroso, para determinar instauração de inquérito para apurá-los, é objeto de agravo interposto pela defesa, o qual ainda não foi julgado pelo Supremo", diz o advogado.

Carnelós diz que a prisão de seu cliente serve como troféu e que as instâncias superiores do Judiciário devem rechaçar o que ele considerou "tamanho acinte".