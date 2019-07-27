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Salto da Chanel

De vestido e tornozeleira, doleira da Lava Jato posta foto no Instagram

A doleira foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo em 2014, quando tentava embarcar para Milão, na Itália, com 200 mil euros escondidos na calcinha

Publicado em 

27 jul 2019 às 16:10

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 16:10

Nelma Kodama foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, na madrugada de 15 de março de 2014 Crédito: Reprodução | Instagram
De vestido vermelho, sapato 'Chanel', e tornozeleira eletrônica, a doleira Nelma Kodama publicou uma foto em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (26). A doleira foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, na madrugada de 15 de março de 2014, quando tentava embarcar para Milão, na Itália, com 200 mil euros escondidos na calcinha.
VEJA POST
Entre suas emblemáticas aparições, está um depoimento à CPI da Petrobrás em 2015, em que cantou trecho de uma música de Roberto Carlos para explicar como era sua relação com o doleiro Alberto Youssef.
"Sob meu ponto de vista, eu vivi maritalmente com Alberto Youssef do ano de 2000 a 2009. Amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga", disse. "Tem até uma música do Roberto Carlos: a amada amante, a amada amante. Não é verdade? Quer coisa mais bonita que ser amante? Você ter uma amante que você pode contar com ela, ser amiga dela.", disse, durante o depoimento.
Em seguida, a doleira cantarolou 'Amada Amante', sucesso do Rei da Jovem Guarda em 1971.

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